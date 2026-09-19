Grosu: Guvernul pregătește măsuri pentru a ține sub control creșterea prețurilor la carburanți.

Inițiativa respectivă, menită să tempereze creșterea prețurilor la carburanți, ar putea fi înaintată Parlamentului.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Guvernul pregătește măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți. Potrivit lui Grosu, autoritățile analizează mai multe scenarii și intenționează să ia măsuri în domeniile în care statul poate influența prețurile, scrie realitatea.md

„În prezent, Guvernul elaborează un set de instrumente pentru toate scenariile. De asemenea, va prezenta Parlamentului o inițiativă corespunzătoare. Un lucru este cert: acolo unde putem influența situația, vor fi luate măsuri interne”, a declarat Igor Grosu.

Totodată, șeful Legislativului a precizat că există factori externi pe care autoritățile de la Chișinău nu îi pot controla, inclusiv cotațiile internaționale și evoluția situației din Orientul Mijlociu.

Întrebat ce anume ar putea prevedea măsurile pregătite de Guvern, Grosu nu a oferit detalii, menționând că autoritățile fac încă calcule.

„Guvernul face acum calcule… Dar este vorba despre măsuri care vor permite încetinirea ritmului de creștere a prețurilor”, a declarat Igor Grosu.