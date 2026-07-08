Grosu: Fac apel să evaluăm succesele țărilor candidate la UE doar pe meritele lor

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la prima conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la UE, desfășurată la Belgrad.

În cadrul forumului, președintele Parlamentului moldovean a subliniat că procesul de extindere a Uniunii Europene trebuie să se bazeze exclusiv pe meritele statelor. Șeful legislativului moldovean a avut, de asemenea, o serie de întâlniri bilaterale cu colegii săi din Serbia și Ucraina, transmite rupor.md.

Președintele Parlamentului moldovean a subliniat că procesul de aderare la UE trebuie să se bazeze în continuare pe merite obiective ale statelor. Atunci când reformele sunt implementate cu succes, acest progres trebuie recunoscut prin pași concreți din partea Uniunii Europene.

„Statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană au căi diferite, dar un singur scop — o Europă mai unită, democratică și sigură”, a declarat Igor Grosu.

În cadrul conferinței, șeful legislativului Moldovei a avut întâlniri bilaterale cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, și cu președintele Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić. Părțile au discutat relațiile interparlamentare, procesul de integrare europeană și sprijinul acordat Ucrainei.

„Republica Moldova știe clar în ce direcție se îndreaptă. Și vom continua să lucrăm pentru a parcurge acest drum european cu toată seriozitatea și cu rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, a menționat președintele Parlamentului.

Forumul de la Belgrad a reunit președinții parlamentelor țărilor candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune legate de procesul de aderare la UE. Participanții au schimbat experiențe și bune practici, au conturat inițiative comune și au pus bazele unei platforme permanente pentru dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar.

Tematica principală a conferinței a fost „Integrarea europeană în context geopolitic schimbător”, acordându-se o atenție deosebită rolului parlamentelor în promovarea proceselor de eurointegrare. Evenimentul a fost organizat la inițiativa președintelui Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić, și a președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk.