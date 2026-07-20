Grosu exclude demisia lui Marian după scandalul de la MoldATSA: Va rămâne deputat.

Igor Grosu a declarat că Radu Marian nu trebuie să părăsească Parlamentul după scandalul legat de numirea lui Dumitru Vangheli în fruntea MoldATSA.

Potrivit președintelui Parlamentului, Marian a greșit, dar și-a recunoscut vina public, astfel că își va păstra mandatul.

La întrebarea dacă deputatul PAS Radu Marian ar trebui să-și depună mandatul, urmând exemplul lui Alexandr Trubca după scandalul legat de numirea lui Dumitru Vangheli în fruntea MoldATSA, liderul PAS Igor Grosu a declarat că consideră aceste situații diferite, transmite unimedia.info.

„Consider că sunt cazuri diferite. Radu Marian a făcut foarte multe, el răspundea de aproximativ 20 de persoane în comisia pentru economie, buget și finanțe. Cred în devotamentul său. A făcut o greșeală recomandând o persoană care, după cum s-a dovedit, era un escroc. Și-a recunoscut public greșeala și, fără îndoială, trebuie să tragă o lecție din aceasta. Este o persoană foarte devotată echipei noastre și principiilor noastre și va continua să activeze ca deputat”, a declarat președintele Parlamentului în emisiunea Moldova 1.