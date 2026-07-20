theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
20 Iulie 2026, 07:36
29 174
Copiază linkul
Link copiat

Grosu exclude demisia lui Marian după scandalul de la MoldATSA: Va rămâne deputat

Igor Grosu a declarat că Radu Marian nu trebuie să părăsească Parlamentul după scandalul legat de numirea lui Dumitru Vangheli în fruntea MoldATSA.

Grosu exclude demisia lui Marian după scandalul de la MoldATSA: Va rămâne deputat.
Grosu exclude demisia lui Marian după scandalul de la MoldATSA: Va rămâne deputat.

Potrivit președintelui Parlamentului, Marian a greșit, dar și-a recunoscut vina public, astfel că își va păstra mandatul.

La întrebarea dacă deputatul PAS Radu Marian ar trebui să-și depună mandatul, urmând exemplul lui Alexandr Trubca după scandalul legat de numirea lui Dumitru Vangheli în fruntea MoldATSA, liderul PAS Igor Grosu a declarat că consideră aceste situații diferite, transmite unimedia.info.

„Consider că sunt cazuri diferite. Radu Marian a făcut foarte multe, el răspundea de aproximativ 20 de persoane în comisia pentru economie, buget și finanțe. Cred în devotamentul său. A făcut o greșeală recomandând o persoană care, după cum s-a dovedit, era un escroc. Și-a recunoscut public greșeala și, fără îndoială, trebuie să tragă o lecție din aceasta. Este o persoană foarte devotată echipei noastre și principiilor noastre și va continua să activeze ca deputat”, a declarat președintele Parlamentului în emisiunea Moldova 1.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici