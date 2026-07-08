Grosu, după votul Parlamentului European asupra raportului privind Moldova: Mergem înainte.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a salutat adoptarea de către Parlamentul European a Raportului privind Republica Moldova.

El a menționat că votul exprimă încrederea acordată țării noastre și reprezintă un impuls pentru continuarea reformelor pe calea integrării europene, comunică moldpres.md.

„Mulțumim Parlamentului European pentru votul de astăzi și pentru încrederea acordată Republicii Moldova. A fost adoptat, cu o majoritate covârșitoare de 505 voturi, Raportul privind Republica Moldova. Fiecare vot de încredere ne motivează să continuăm reformele și să construim o țară europeană, puternică și prosperă”, a declarat Igor Grosu.

Speakerul a subliniat că Republica Moldova își continuă parcursul european și că obiectivul autorităților este transformarea țării prin reforme și consolidarea instituțiilor.

„Moldova merge înainte. Pas cu pas, tot mai aproape de Uniunea Europeană”, a transmis Igor Grosu.