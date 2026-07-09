Grosu: Discuția tensionată cu Perciun a declanșat demisia lui Munteanu.

Demisia lui Alexandru Munteanu ar fi fost provocată inclusiv de „discuția mai temperamentală” cu ministrul Educației, Dan Perciun.

Asta susține președintele PAS, Igor Grosu, care precizează că ar fi rămas în relații bune cu fostul premier.

„Nu au fost discuții despre timpul de afară. Au fost discuții despre politici. Da, a fost un subiect legat de politica fiscală, felul cum a fost prezentată, cum a fost asumată, discuțiile în contradictoriu care au urmat”, a declarat președintele PAS, transmite agora.md.

Cât despre refuzul ex-premierului de a asigura interimatul, Grosu spune că au decis împreună să „scurteze această perioadă”.

Reamintim că, pe 3 iulie, Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, scriind că „în momentul în care am înțeles că nu mai pot să-mi exercit mandatul conform principiilor și convingerilor mele, am decis să plec”, fără a oferi alte explicații.

Imediat după aceasta, președinta Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă că Alexandru Munteanu nu a legat demisia sa de necesitatea unor schimbări de cadre, adăugând că a avut libertate deplină de acțiune în această privință.

Potrivit președintei, singura nemulțumire exprimată de acesta a fost legată de relația sa cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. În replică, ministrul Educației a afirmat că i-a exprimat prim-ministrului punctul său de vedere privind modul în care au fost pregătite unele măsuri fiscale. Pe 7 iulie, Alexandru Munteanu a refuzat să continue să îndeplinească atribuțiile de prim-ministru până la formarea noului Guvern. Aceste atribuții, conform decretului semnat de Maia Sandu, au fost transferate ministrului Economiei, Eugeniu Osmochescu.