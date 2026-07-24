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24 Iulie 2026, 19:41
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Grosu: Directorul Moldovagaz câștigă aproximativ 400.000 de lei pe lună

Pe fondul scandalului legat de salariul aproape de 100.000 al directorului Energocom, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a atras atenția asupra veniturilor conducerii Moldovagaz.

Grosu: Directorul Moldovagaz câștigă aproximativ 400.000 de lei pe lună.
Grosu: Directorul Moldovagaz câștigă aproximativ 400.000 de lei pe lună.

Potrivit declarației sale, directorul companiei Vadim Ceban primește aproximativ 400.000 de lei pe lună, adjuncții săi — circa 300.000 fiecare, iar asistenta — 83.000, transmite rupor.md.

Grosu a acuzat opoziția de ipocrizie, menționând că reprezentanții acesteia critică „salariile indecente” din sectorul energetic, dar nu menționează plățile din Moldovagaz.

„Aș crede în sinceritatea opoziției dacă ar propune soluții. Din păcate, este vorba de ipocrizie. Dacă vorbesc despre „salariile indecente” din sectorul energetic, nu am auzit niciodată să menționeze că directorul Moldovagaz, potrivit datelor pe care le am, primește aproximativ 400.000 de lei pe lună, adjuncții săi — circa 300.000 fiecare, iar asistenta — 80.000. Să lăsăm ipocrizia și să discutăm soluții reale”, a subliniat vorbitorul.

Subiectul salariilor din energie a ajuns în centrul atenției după ce Energocom a cerut majorarea tarifului la gaz pentru populație cu 45,2%, până la 20,93 lei pe metru cub, cu TVA inclus. S-a aflat că în 2025 directorul general interimar al companiei, Eugeniu Buzatu, a primit circa 1,2 milioane de lei, sau în medie 99.600 de lei pe lună. În plus, i s-au plătit 36.000 de lei diurnă și 14.200 de lei tichete de masă.

Ulterior, Buzatu a explicat că salariul său de bază este de 47.228 de lei, iar restul venitului este format din sporuri și prime conform hotărârii Guvernului.

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