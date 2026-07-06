Grosu, despre viitoarea componență a Guvernului: Nu prevăd schimbări majore.

Următorul Guvern nu va suferi schimbări semnificative, iar majoritatea miniștrilor actuali își vor păstra funcțiile.

Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, într-un comentariu pentru jurnaliști.

„La discuția privind componența Guvernului vom trece după ce vom stabili definitiv candidatul pentru funcția de prim-ministru. Desigur, candidatul va avea dreptul de a vota în formarea echipei. Dar personal nu văd necesitatea unor schimbări majore în componența Guvernului. Majoritatea miniștrilor își fac bine treaba, iar noi trebuie să păstrăm memoria instituțională și continuitatea, în special în ceea ce privește integrarea europeană”, a declarat Grosu, informează deschide.md.

El a mai spus cum ar trebui, în opinia sa, să fie candidatul pentru funcția de prim-ministru propus de PAS.

„Acesta trebuie, fără îndoială, să fie o persoană curajoasă, pregătită să-și asume responsabilitatea pentru implementarea reformelor nepopulare. Repet că anul 2026 va fi decisiv în ceea ce privește realizarea reformelor mai puțin populare. Este vorba despre reforma administrației publice, reforma fiscal-bugetară, reforma sistemului de salarizare și alte transformări care trebuie realizate. Dacă nu se vor face aceste lucruri, problemele nu vor dispărea – doar vor fi amânate», a subliniat Grosu.

Reamintim că vinerea trecută prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a depus cererea de demisie. Ulterior, președinta Maia Sandu a anunțat că săptămâna aceasta vor începe consultările cu fracțiunile parlamentare privind formarea noului Guvern. Data și ora exactă a consultărilor nu au fost încă stabilite.