Grosu, despre scandalurile din jurul reprezentanților PAS: În spatele acestora s-ar afla Plahotniuc.

Vlad Plahotniuc ar coordona din penitenciar campania informațională de denigrare a partidului de la guvernare, PAS. Cel puțin de această părere este președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.

„Intuiția mea îmi spune că urmele acestei campanii duc spre o celulă dintr-o instituție cu numărul 13. Acolo este o persoană care are acum tare mult timp liber și care nu pierde timpul degeaba. Omul așteaptă acum apelul să se pronunțe și într-o perioadă, cred eu, plină de energie, nu pierde timpul”, a declarat Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului, transmite realitatea.md.

Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal numit generic „Frauda bancară”. Sentința de condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe data de 22 aprilie 2026 și este cu drept de atac.

În prezent, Plahotniuc se află în prezent în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.