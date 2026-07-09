theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
9 Iulie 2026, 10:50
11 735
Copiază linkul
Link copiat

Grosu, despre scandalurile din jurul reprezentanților PAS: În spatele acestora s-ar afla Plahotniuc

Vlad Plahotniuc ar coordona din penitenciar campania informațională de denigrare a partidului de la guvernare, PAS. Cel puțin de această părere este președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.

Grosu, despre scandalurile din jurul reprezentanților PAS: În spatele acestora s-ar afla Plahotniuc.
Grosu, despre scandalurile din jurul reprezentanților PAS: În spatele acestora s-ar afla Plahotniuc.

„Intuiția mea îmi spune că urmele acestei campanii duc spre o celulă dintr-o instituție cu numărul 13. Acolo este o persoană care are acum tare mult timp liber și care nu pierde timpul degeaba. Omul așteaptă acum apelul să se pronunțe și într-o perioadă, cred eu, plină de energie, nu pierde timpul”, a declarat Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului, transmite realitatea.md.

Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal numit generic „Frauda bancară”. Sentința de condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe data de 22 aprilie 2026 și este cu drept de atac. 

În prezent, Plahotniuc se află în prezent în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici