Grosu, despre scandalul de la MoldATSA: Nu mi-am imaginat că așa ceva este posibil într-o instituție de stat.

Afirmațiile au fost făcute în contextul anchetei desfășurate la întreprinderea de stat, unde procurorii și ofițerii CNA investighează presupuse abuzuri în administrarea resurselor financiare și umane, transmite agora.md.

Grosu a declarat că era la curent doar cu discuțiile privind majorarea salariilor controlorilor de trafic aerian, pe care le consideră justificate din cauza responsabilității și a presiunii specifice profesiei.

„Despre aceste salarii, cum spuneți dumneavoastră, n-am știut. Vă mărturisesc public. Nu mi-am închipuit că e posibil într-o instituție. Eu admiteam pentru dispeceri, pentru ei. Erau, într-un timp, fluctuații mari, erau puțini, povara fizică, psihologică era foarte mare. Și noi am avut discuții: pentru acești angajați ai MoldATSA trebuie de făcut ceva”, a declarat președintele Parlamentului.

În schimb, acesta afirmă că nu a cunoscut nivelul remunerațiilor din aparatul administrativ al întreprinderii.

„Dar despre salariile exorbitante ale părții administrative, resurse umane, contabilitate, șoferi și ce mai era pe acolo administrativ, eu n-am știut lucrul ăsta, vă spun toată sinceritatea”, a adăugat Grosu.

Declarațiile vin în aceeași zi în care trei angajați ai MoldATSA au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma a 25 de percheziții efectuate de CNA și procurorii anticorupție.

Dosarul vizează presupuse încălcări comise în perioada 2024–prezent, inclusiv acordarea nejustificată de premii și sporuri salariale, concursuri presupus fictive pentru ocuparea unor funcții, cumul necorespunzător de funcții și alte nereguli privind administrarea întreprinderii.

Subiectul salariilor de la MoldATSA a fost intens dezbătut în ultimele săptămâni, inclusiv după ce fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale primite în perioada în care a activat la MoldATSA.

Potrivit unei investigații Rise Moldova, aceasta ar fi încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate.