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realitatea.md logorealitatea
17 Septembrie 2026, 21:08
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Grosu, despre protestele din Transnistria: Acestea au loc în contextul alegerilor din Rusia

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a legat recentele acțiuni de protest din regiunea transnistreană de campania electorală din Federația Rusă.

Grosu, despre protestele din Transnistria: Acestea au loc în contextul alegerilor din Rusia.
Grosu, despre protestele din Transnistria: Acestea au loc în contextul alegerilor din Rusia.

Declarația respectivă a fost făcută în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, în Parlament, transmite realitatea.md.

„Sincer, asociez aceste evenimente cu contextul așa-numitelor alegeri din Federația Rusă, care vor avea loc de vineri până duminică”, a declarat Grosu.

În opinia președintelui Parlamentului, aceste proteste ar putea reprezenta o tentativă a autorităților de facto de la Tiraspol de a-și demonstra activitatea și de a arăta populației că sunt preocupate de situația din regiune.

„Așa-numita administrație are, probabil, nevoie să dea dovadă de o anumită bravură, să-și arate activitatea și preocuparea față de ceea ce se întâmplă”, a menționat președintele Parlamentului.

Totodată, Igor Grosu a subliniat că astfel de manifestații nu influențează în niciun fel cursul Chișinăului: „În rest, procesul de reintegrare a țării continuă, este ireversibil, iar deciziile adoptate anterior au fost absolut corecte”.

Amintim că, în această săptămână, la Bender au avut loc câteva acțiuni de protest. Participanții au ieșit cu pancarte pe care scria: „Nu genocidului poporului transnistrean”, „Transnistria este un stat autosuficient” și „Operațiunea de pacificare pe Nistru trebuie să continue”. Manifestanții se pronunță împotriva măsurilor economice introduse de autoritățile constituționale ale Moldovei față de mediul de afaceri din regiune. Potrivit organizatorilor, din cauza noilor taxe vamale aplicate de Chișinău, întreprinderile de pe malul stâng al Nistrului au pierdut în ultimii trei ani circa 32 de milioane de dolari.

În Federația Rusă, votarea pe parcursul a trei zile la alegerile parlamentare începe vineri, 18 septembrie 2026. Acestea sunt primele alegeri pentru Duma de Stat de la începutul acțiunilor militare pe scară largă din februarie 2022 și a doua campanie națională după alegerile prezidențiale din 2024, la care Vladimir Putin a fost reales pentru un nou mandat.

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