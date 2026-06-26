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moldpres.md logomoldpres
26 Iunie 2026, 22:34
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Grosu, despre proiectul privind unirea R. Moldova cu România: Am văzut mai multe zâmbete decât panică

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat drept o provocare proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat tacit miercuri, 24 iunie, de Camera Deputaților de la București.

Grosu, despre proiectul privind unirea R. Moldova cu România: Am văzut mai multe zâmbete decât panică.
Grosu, despre proiectul privind unirea R. Moldova cu România: Am văzut mai multe zâmbete decât panică.

Potrivit președintelui Parlamentului, astfel de inițiative nu contribuie la apropierea celor două state și pot compromite ideea unirii, transmite moldpres.md.

Întrebat despre reacția autorităților de la Chișinău, Grosu a declarat că nu a observat panică, ci mai degrabă zâmbete în urma apariției proiectului.

„Eu am telefonat și cu niște colegi și am spus: «Spuneți, vă rog, când ne unim, o să treacă pe lângă noi. Sunt pregătiți măcar?». Eu nu prea am văzut panică. Am văzut mai mult zâmbet peste buze. Dar a fost o provocare. Este o provocare, evident”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a atras atenția asupra inițiatorilor proiectului și a susținut că demersul urmărește compromiterea unei idei sensibile pentru o parte a societății.

„Uitați-vă cine e semnatara. E partea semnatarilor și a celor care cântă osanale lui Putin. Unirea nu se decretează. Și dacă vrei să compromiți o idee, vii cu astfel de inițiative”, a afirmat Grosu.

Proiectul legislativ privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputaților de la București, după expirarea termenului de dezbatere și vot. Inițiativa prevede începerea negocierilor cu autoritățile de la Chișinău privind unirea celor două state și urmează să fie examinată de Senatul României, care este for decizional.

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