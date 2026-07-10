Grosu, despre proiectele imobiliare ale lui Trubca: Dincolo de partea legală este o problemă de moralitate.

„Dincolo de partea legală, este o problemă mare de moralitate”, susține Igor Grosu în contextul apariției în spațiul public a informațiilor despre investițiile imobiliare ale deputatului PAS, Alexandr Trubca.

Grosu a mai precizat că Trubca i-ar fi prezentat documente justificative, însă el i-ar fi recomandat să le transmită ANI sau altor instituții competente pentru o evaluare oficială, transmite agora.md.

„Dincolo de faptul că, până la proba contrară, pretind că a acționat legal, mi-a prezentat și mie acele documente. I-am zis să le prezinte ANI-ului sau altor instituții, să se pronunțe o autoritate cu mandat în acest sens”, a spus Grosu.

Grosu a precizat că există o diferență importantă între o persoană care intră în politică după ce a avut succes în mediul de afaceri, și o situație în care un politician ajunge să dezvolte afaceri sau să acumuleze averi importante după ce ajunge într-o funcție publică.

Șeful Legislativului a mai spus că subiectul va fi discutat atât în cadrul partidului, cât și în Parlament, în contextul elaborării unor reguli mai clare privind etica, conflictele de interese și limitele pentru demnitarii publici.

„Acolo trebuie trasate foarte clar liniile roșii”, a menționat Igor Grosu.

Potrivit președintelui Parlamentului, formațiunea va aștepta concluziile ANI, după care va reveni asupra situației și va decide eventualele acțiuni la nivel de partid.

Reamintim că, înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre investițiile sale în construcții, deputatul PAS Alexandr Trubca a publicat explicații, afirmând că toate proiectele și sursele sale de finanțare au fost declarate și respectă cerințele legislației.