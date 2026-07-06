Grosu, despre posibila numire în funcția de premier: Este o practică democratică.

În același timp, el susține că echipa PAS „stă ferm și este unită”, iar mesajele despre o posibilă ruptură în partid, apărute inclusiv în presa românească, le numește „manipulări”.

Potrivit lui Grosu, practica prin care liderul partidului câștigător la alegeri devine prim-ministru este „democratică”, însă trebuie adaptată „realităților locale”.

„Vom purta discuții interne și, când vom merge la consultări, vom prezenta o propunere. Dar aceasta este o practică democratică și trebuie adaptată realităților locale”, a declarat liderul PAS.

Referitor la posibilele candidaturi, Igor Grosu a spus că deja au avut loc discuții în cadrul fracțiunii PAS: s-au analizat atât opțiuni de numire a prim-ministrului din interiorul partidului, cât și din exterior.

„Sâmbătă am avut o ședință a fracțiunii, am discutat potențialele candidaturi, am luat în considerare ceea ce se discută în societate — prim-ministru din interiorul partidului sau din exterior. Am vorbit despre profiluri, ne-am împărtășit opiniile. Nu voi da nume, deși înțeleg că interesul este mare și pe deplin justificat. Cred că săptămâna aceasta vom avea mai multă claritate și vom prezenta candidatura noastră”, a menționat liderul PAS.

Totodată, el a făcut apel către Guvernul în exercițiu, condus de Alexandru Munteanu, să continue activitatea, în ciuda demisiei.

Comentând zvonurile despre o posibilă ruptură în partid, liderul PAS a declarat că informația este falsă, iar cei care o răspândesc sunt „suveraniști locali”.

„Este o minciună. Dacă observați, cei care răspândesc aceste informații fac parte din categoria suveraniștilor, AUR-iștilor din Moldova. Este un fake care apoi a început să fie răspândit în presa românească. Este o manipulare, echipa PAS stă ferm și este unită”, a spus Grosu.