Grosu, despre polițistul acuzat de violență: „Cazul trebuie investigat în detaliu”.

Cazul polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat de fosta sa soție de violență, a ajuns în atenția autorităților.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut poliției și procuraturii să verifice minuțios circumstanțele, după ce s-a aflat că pe numele unui polițist au fost emise două ordonanțe de protecție, transmite protv.md

Deputatul Vasile Costiuc, care a făcut public cazul, susține, la rândul său, că instituțiile statului au reacționat insuficient și cere explicații de la conducerea Poliției și a Ministerului Afacerilor Interne.

Igor Grosu a declarat că situația trebuie investigată până la capăt, iar Poliția și Procuratura trebuie să clarifice toate circumstanțele.

„Acest caz trebuie investigat. Din câte înțeleg, au fost emise ordonanțe de protecție. De aceea, atât Poliția, cât și Procuratura trebuie să investigheze acest caz cât mai minuțios, în detaliu”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

De asemeni, Grosu i-a îndemnat pe politicieni să nu intervină în investigație și să permită instituțiilor statului să-și facă treaba.

„Rugămintea către politicieni este să nu-și bage nasul și să nu exploateze acest caz, ci să lase instituțiile să lucreze”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Declarațiile au fost făcute după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut public cazul și a cerut explicații de la conducerea Poliției. El susține că angajatul IGP, Mihail Crivorucenco, s-ar fi bucurat de protecția unor colegi și pune sub semnul întrebării modul în care instituțiile statului au reacționat la situație.

„Ce au făcut instituțiile statului? Ce instituții ale statului trebuie să protejeze femeile în asemenea situații? Care?” a declarat deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc.

Potrivit deputatului, Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea de a verifica modul în care instituțiile aplică măsurile de protecție. El mai cere audierea conducerii Poliției.

Cazul lui Mihail Crivorucenco a ajuns în centrul atenției publice după ce fosta soție l-a acuzat că ar fi supus-o violenței și ar fi amenințat-o timp de mulți ani. Femeia susține că a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților.

Instanța a emis două ordonanțe de protecție. De asemenea, a fost dispusă monitorizarea electronică.

La rândul său, Mihail Crivorucenco respinge acuzațiile și susține că nu a aplicat violență față de fosta soție. În prezent, el activează în cadrul IGP într-o funcție de execuție.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că în acest caz sunt desfășurate verificări interne.