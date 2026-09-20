theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
protv.md logoprotv
20 Septembrie 2026, 08:36
5 739
Copiază linkul
Link copiat

Grosu, despre polițistul acuzat de violență: „Cazul trebuie investigat în detaliu”

Cazul polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat de fosta sa soție de violență, a ajuns în atenția autorităților.

Grosu, despre polițistul acuzat de violență: „Cazul trebuie investigat în detaliu”.
Grosu, despre polițistul acuzat de violență: „Cazul trebuie investigat în detaliu”.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut poliției și procuraturii să verifice minuțios circumstanțele, după ce s-a aflat că pe numele unui polițist au fost emise două ordonanțe de protecție, transmite protv.md

Deputatul Vasile Costiuc, care a făcut public cazul, susține, la rândul său, că instituțiile statului au reacționat insuficient și cere explicații de la conducerea Poliției și a Ministerului Afacerilor Interne.

Igor Grosu a declarat că situația trebuie investigată până la capăt, iar Poliția și Procuratura trebuie să clarifice toate circumstanțele.

„Acest caz trebuie investigat. Din câte înțeleg, au fost emise ordonanțe de protecție. De aceea, atât Poliția, cât și Procuratura trebuie să investigheze acest caz cât mai minuțios, în detaliu”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

De asemeni, Grosu i-a îndemnat pe politicieni să nu intervină în investigație și să permită instituțiilor statului să-și facă treaba.

„Rugămintea către politicieni este să nu-și bage nasul și să nu exploateze acest caz, ci să lase instituțiile să lucreze”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Declarațiile au fost făcute după ce deputatul Vasile Costiuc a făcut public cazul și a cerut explicații de la conducerea Poliției. El susține că angajatul IGP, Mihail Crivorucenco, s-ar fi bucurat de protecția unor colegi și pune sub semnul întrebării modul în care instituțiile statului au reacționat la situație.

„Ce au făcut instituțiile statului? Ce instituții ale statului trebuie să protejeze femeile în asemenea situații? Care?” a declarat deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc.

Potrivit deputatului, Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea de a verifica modul în care instituțiile aplică măsurile de protecție. El mai cere audierea conducerii Poliției.

Cazul lui Mihail Crivorucenco a ajuns în centrul atenției publice după ce fosta soție l-a acuzat că ar fi supus-o violenței și ar fi amenințat-o timp de mulți ani. Femeia susține că a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților.

Instanța a emis două ordonanțe de protecție. De asemenea, a fost dispusă monitorizarea electronică.

La rândul său, Mihail Crivorucenco respinge acuzațiile și susține că nu a aplicat violență față de fosta soție. În prezent, el activează în cadrul IGP într-o funcție de execuție.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că în acest caz sunt desfășurate verificări interne. 

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
protv.md logoprotv
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici