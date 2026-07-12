Grosu, despre motivul pentru care a refuzat funcția de premier: Este foarte important să fiu prezent în Parlament.

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a explicat de ce nu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, deși numele său s-a regăsit printre variantele discutate în interiorul formațiunii.

Potrivit acestuia, rolul său este să rămână la conducerea Legislativului, în contextul procesului de integrare europeană, transmite stiri.md.

„S-au vehiculat candidaturi din cadrul partidului. Da, s-a vehiculat și candidatura mea. Eu consider că este foarte important să fiu prezent în Parlament”, a declarat Igor Grosu.

Liderul PAS a argumentat că, în următorii ani, Parlamentul va avea un rol esențial în adoptarea legislației necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Parlamentului acum și în următorii ani îi va reveni o funcție foarte importantă. Să reușim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să deschidem clusterul 6. Ambiția noastră este să deschidem toate cele șase clustere. Dacă acesta se deschide pe 13-14 iulie, Parlamentul va trebui să fie foarte ordonat, disciplinat, predictibil și, în același timp, să se miște cu viteză pentru a discuta, dezbate și vota legile care derivă din aceste angajamente”, a afirmat Grosu.

În opinia sa, prezența sa la conducerea Legislativului este mai importantă în această etapă decât preluarea funcției de prim-ministru.

„De aceea, eu consider că acum locul meu este aici, împreună cu colegii, alături de domnul prim-ministru”, a spus președintele Parlamentului.

Întrebat despre perspectiva viitorului Guvern, Igor Grosu s-a arătat optimist.

„Eu am un pic de capacitate de a privi în viitor și viitorul e ok”, a declarat liderul PAS.