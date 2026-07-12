theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
12 Iulie 2026, 12:30
16
Copiază linkul
Link copiat

Grosu, despre motivul pentru care a refuzat funcția de premier: Este foarte important să fiu prezent în Parlament

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a explicat de ce nu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, deși numele său s-a regăsit printre variantele discutate în interiorul formațiunii.

Grosu, despre motivul pentru care a refuzat funcția de premier: Este foarte important să fiu prezent în Parlament.
Grosu, despre motivul pentru care a refuzat funcția de premier: Este foarte important să fiu prezent în Parlament.

Potrivit acestuia, rolul său este să rămână la conducerea Legislativului, în contextul procesului de integrare europeană, transmite stiri.md.

„S-au vehiculat candidaturi din cadrul partidului. Da, s-a vehiculat și candidatura mea. Eu consider că este foarte important să fiu prezent în Parlament”, a declarat Igor Grosu.

Liderul PAS a argumentat că, în următorii ani, Parlamentul va avea un rol esențial în adoptarea legislației necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Parlamentului acum și în următorii ani îi va reveni o funcție foarte importantă. Să reușim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să deschidem clusterul 6. Ambiția noastră este să deschidem toate cele șase clustere. Dacă acesta se deschide pe 13-14 iulie, Parlamentul va trebui să fie foarte ordonat, disciplinat, predictibil și, în același timp, să se miște cu viteză pentru a discuta, dezbate și vota legile care derivă din aceste angajamente”, a afirmat Grosu.

În opinia sa, prezența sa la conducerea Legislativului este mai importantă în această etapă decât preluarea funcției de prim-ministru.

„De aceea, eu consider că acum locul meu este aici, împreună cu colegii, alături de domnul prim-ministru”, a spus președintele Parlamentului.

Întrebat despre perspectiva viitorului Guvern, Igor Grosu s-a arătat optimist.

„Eu am un pic de capacitate de a privi în viitor și viitorul e ok”, a declarat liderul PAS.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici