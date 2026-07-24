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24 Iulie 2026, 14:00
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Grosu, despre demisia lui Musteață: I-am cerut să nu se grăbească

„I-am cerut să nu se grăbească” — așa a comentat președintele Parlamentului, Igor Grosu, demisia ministrului Agriculturii, Radu Musteață, care a părăsit funcția la doar două zile după numire

Grosu, despre demisia lui Musteață: L-am rugat să nu se grăbească.
Grosu, despre demisia lui Musteață: L-am rugat să nu se grăbească.

Potrivit lui Grosu, apartenența la un partid politic nu reprezintă o problemă în sine, scrie tv8.md.

Grosu a menționat că decizia de demisie a fost una personală și conștientă din partea lui Radu Musteață. Totodată, a recunoscut că ar fi preferat ca ministrul să rămână în funcție.

„I-am asigurat sprijinul deplin și i-am cerut să nu se grăbească, dar nu pot interveni și dicta cuiva ce decizie să ia. Aș fi preferat să rămână în această funcție. Îl cunosc de mulți ani. La ANSA s-a ocupat cu succes de probleme foarte complexe. Am reușit să plasăm o parte din produsele noastre pe piața europeană, care este foarte exigentă și impune standarde înalte”, a declarat Grosu.

La întrebarea dacă Radu Musteață poate reveni în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), președintele Parlamentului nu a oferit un răspuns direct, menționând că este prea devreme să se vorbească despre acest lucru.

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