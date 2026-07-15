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moldpres.md logomoldpres
15 Iulie 2026, 09:08
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Grosu: Deschiderea negocierilor pentru clusterul „Relații Externe” confirmă că reformele dau rezultate

Deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 „Relații externe” confirmă că reformele implementate în Republica Moldova produc rezultate și apropie țara de aderarea la UE.

Grosu: Deschiderea negocierilor pentru clusterul „Relații Externe” confirmă că reformele dau rezultate.
Grosu: Deschiderea negocierilor pentru clusterul „Relații Externe” confirmă că reformele dau rezultate.

Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, după lansarea oficială a negocierilor pe Clusterul 6 „Relații externe” în cadrul celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Bruxelles, transmite moldpres.md.

Potrivit speakerului, deschiderea celui de-al doilea cluster de negocieri reprezintă „încă un pas înainte pe drumul european al Republicii Moldova” și o confirmare a faptului că reformele promovate de autorități sunt recunoscute de partenerii europeni.

„Este o nouă confirmare că reformele pe care le facem acasă dau rezultate, iar Republica Moldova avansează spre Uniunea Europeană”, a afirmat Igor Grosu.

Șeful Legislativului a subliniat că Republica Moldova este în prezent un partener care contribuie la consolidarea securității și rezilienței Europei și demonstrează că poate face față provocărilor împreună cu statele membre ale Uniunii Europene.

„Astăzi, Republica Moldova este un partener care contribuie la securitatea și reziliența Europei și care demonstrează că putem face față provocărilor împreună cu statele membre ale Uniunii Europene. Pas cu pas, prin muncă și reforme, aducem Republica Moldova tot mai aproape de locul care i se cuvine – în familia europeană”, a declarat Igor Grosu.

La Bruxelles s-a desfășurat cea de-a treia Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană, în cadrul căreia au fost lansate negocierile pentru Clusterul 6 „Relații externe”. Acesta este al doilea grup de capitole deschis în procesul de aderare, după Clusterul 1 „Valori fundamentale”, lansat la 15 iunie 2026. Clusterul 6 cuprinde capitolele privind relațiile externe și politica externă, de securitate și apărare și marchează o nouă etapă în procesul de aliniere a Republicii Moldova la acquis-ul comunitar.

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