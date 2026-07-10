Grosu: Administrația din Găgăuzia ascultă în continuare de sfaturile Moscovei.

Administrația din Găgăuzia ascultă în continuare de sfaturile Moscovei, susține Igor Grosu.

Speakerul a făcut referire, în context, la alegerea noului președinte al Adunării Populare și legăturile oficialului cu Ilan Șor, scrie realitatea.md.

Președintele Parlamentului a reiterat că nu va avea o întrevedere cu Valentin Gaidarji, așa cum i-a solicitat președintele Adunării Populare.

„Din păcate, colegii noștri din Găgăuzia ascultă în continuare sfaturile de la Moscova. Chiar și alegerea acelui președinte, cum e el interimar sau provizoriu. Faptul că tu alegi o persoană cu antecedente șoriste, asta apriori duce spre blocaje”, a spus Igor Grosu.

Înalta Curte decide joi dacă mai multe prevederi din legislația privind funcționarea autonomiei găgăuze sunt constituționale.

Magistrații au conexat două sesizări: pe cea depusă de Adunarea Populară, care contestă normele privind organizarea autorității electorale din autonomie, și pe cea a Ministerului Justiției, care cere verificarea rolului Adunării în constituirea organului electoral regional și în numirea conducerii structurilor teritoriale ale Poliției, SIS și Direcției justiție din Găgăuzia.

Regiunea se află în blocaj politic și a stabilit de mai multe ori data alegerilor legislativului local, însă hotărârea a fost anulată de instanță din cauza unor divergențe în legislația națională și cea găgăuză.

Valentin Gaidarji a cerut în această săptămână mai multe întrevederi cu administrația Republicii Moldova, inclusiv cu președinta Maia Sandu și speakerul Igor Grosu, dar și cu reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai organizațiilor internaționale care au reprezentanță în țara noastră.