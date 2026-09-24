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bani.md logobani
24 Septembrie 2026, 14:00
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Grosu: Această ajustare a tarifelor nu va fi ultima

Igor Grosu a declarat că ajustarea tarifelor la resursele energetice trebuie efectuată la timp, chiar dacă aceasta înseamnă majorarea cheltuielilor pentru consumatori.

Grosu: Această ajustare a tarifelor nu va fi ultima.
Grosu: Această ajustare a tarifelor nu va fi ultima.

Aceasta, pentru a nu permite acumularea datoriilor la întreprinderile din sectorul energetic.

Totodată, el consideră că actuala ajustare a tarifelor nu va fi ultima, iar mecanismul compensațiilor trebuie extins și făcut mai țintit pentru gospodăriile vulnerabile, informează bani.md.

Potrivit lui Grosu, crizele energetice prin care trece Republica Moldova din 2021 au arătat că autoritățile trebuie să fie deschise cu populația și să nu amâne ajustarea tarifelor atunci când costurile reale cresc.

«Prima [lecție] este să fim sinceri cu cetățenii noștri și să ajustăm tarifele la timp. (…) Dacă nu le ajustăm la timp, întreprinderea ajunge să aibă datorii. Și apare cumva impresia că lăsăm asta pe mai târziu. Nu, nu se amână, pentru că datoriile cresc, cresc, cresc, iar la un moment dat va trebui să le achităm», — a declarat președintele Parlamentului.

Grosu a menționat că actuala etapă de ajustare a tarifelor nu va fi ultima, presupunând că tarifele vor continua să fie revizuite în funcție de modificarea costurilor din sectorul energetic.

«Această ajustare a tarifelor nu va fi ultima», — a spus șeful legislativului.

În paralel, autoritățile intenționează să adapteze sistemul de compensații astfel încât ajutorul să fie primit de un număr mai mare de consumatori și să fie acordat mai țintit. Grosu a amintit că, în primii ani ai crizei energetice, mecanismul era concentrat în principal pe consumatorii de gaze și energie termică, în timp ce gospodăriile care se încălzesc cu lemne erau inițial acoperite într-o măsură mai mică.

Potrivit lui, obiectivul Guvernului este de a crește numărul beneficiarilor de compensații. Grosu a declarat că atragerea resurselor externe pentru finanțarea sprijinului energetic face, de asemenea, parte din agenda negocierilor pe care premierul le poartă în timpul vizitei sale la New York.

În prezent, Guvernul utilizează mecanismul compensațiilor bănești pentru consumatorii casnici. Valoarea acestora este calculată ținând cont de veniturile gospodăriei, cheltuielile pentru energie și principala sursă de încălzire. În documentele oficiale referitoare la sezonul rece 2025–2026, Guvernul indică faptul că mecanismul este destinat menținerii sprijinului pentru gospodăriile vulnerabile pe fundalul modificării tarifelor.

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