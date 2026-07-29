Grosu a recunoscut că nu citește toate proiectele de lege înainte de vot: Am încredere în colegi.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a răspuns criticilor legate de examinarea și adoptarea rapidă a proiectelor de lege în ultimele ședințe ale sesiunii parlamentare curente.

Declarațiile au fost făcute după ce opoziția și Asociația Promo-LEX au criticat modul de examinare a proiectelor de lege adoptate de Parlament în ședințele din 23 și 24 iulie, informează agora.md.

La întrebarea dacă deputații au avut suficient timp pentru a studia proiectele incluse pe ordinea de zi, Grosu a declarat că Parlamentul acceptă criticile privind transparența procesului, dar a subliniat că programul a fost influențat de circumstanțe obiective.

„Acceptăm toate criticile privind asigurarea transparenței procesului. Nu întotdeauna totul iese perfect. În același timp, ne aflăm la finalul sesiunii parlamentare și, cum spun moldovenii, totul se face în ultimul moment”, a spus el.

Președintele a explicat că o parte din întârzieri au fost cauzate de schimbarea Guvernului, care, după cum a spus, a durat un anumit timp și a influențat avansarea unor inițiative legislative.

„Poate nu veți crede, dar am avut și schimbare de Guvern. A durat ceva timp. Și, apropo, acele proiecte pe care unii vor atât de mult să le citească au fost publicate pentru consultări publice în Guvern timp de câteva luni. Timp pentru a le studia, a prezenta observații și propuneri a fost mai mult decât suficient”, a declarat Igor Grosu.

La întrebarea dacă a citit personal toate proiectele de lege supuse votului, președintele Parlamentului a răspuns negativ, menționând că are încredere în colegii săi.

„Desigur, nu le citesc pe toate, dar am încredere deplină în colegii mei. La fel cum și voi aveți încredere în colegii voștri. E bine când avem încredere unii în alții. Este mai uman, mai prietenos și lucrurile merg mai ușor – în țară, în familie și în societate”, a concluzionat Igor Grosu.

Asociația Promo-LEX a constatat că cerințele de transparență au fost încălcate la examinarea a 20 din cele 21 de proiecte de lege adoptate de Parlament în ședințele plenare din 23 și 24 iulie.

Organizația a indicat, în special, nerespectarea termenelor minime pentru consultările publice ale unor proiecte, nepublicarea documentelor însoțitoare înainte de începerea ședințelor, precum și aprobarea rapoartelor comisiilor parlamentare în ziua examinării proiectelor de lege în plen.

De asemenea, Promo-LEX a remarcat că 12 proiecte de lege au fost examinate de Parlament la doar două zile după înregistrarea lor.

Ritmul adoptării legilor a fost criticat și de opoziția parlamentară.

În ședința din 24 iulie, unii deputați au propus să se examineze nu mai mult de cinci proiecte de lege pe zi, iar alții au adus în sala de ședințe un teanc de 1.113 pagini – exact atât au însumat documentele pentru peste 20 de proiecte incluse pe ordinea de zi.

Atunci Igor Grosu i-a mustrat pe deputați pentru tergiversarea discuțiilor.

„Văd că vă doriți atât de mult să lucrați, încât deja de 24 de minute discutăm când să începem să lucrăm”, a spus el.