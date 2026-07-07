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rupor.md logorupor
7 Iulie 2026, 22:11
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Grosu a participat la Belgrad la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la UE

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a participat la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Grosu a participat la Belgrad la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la UE.
Grosu a participat la Belgrad la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la UE.

Evenimentul, organizat la inițiativa Serbiei și Ucrainei, a avut loc la Belgrad. Tema principală a discuțiilor a fost „Integrarea europeană în contextul geopolitic în schimbare”, transmite rupor.md.

În cadrul summitului, președintele Parlamentului moldovean a subliniat că procesul de extindere a UE trebuie să rămână strict transparent.

„Procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merite. Fiecare țară trebuie să își facă temele. Dar atunci când reformele sunt implementate, progresul trebuie recunoscut prin pași concreți”, a declarat Grosu.

În marja conferinței, șeful Legislativului moldovean a avut o serie de întâlniri bilaterale. În special, Grosu a discutat cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, și cu președinta Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić. Părțile au discutat despre cooperarea interparlamentară, sprijinul pentru Ucraina și drumul comun al eurointegrării.

În urma întâlnirilor, Igor Grosu a confirmat cursul de politică externă al Chișinăului, menționând că Moldova va continua să muncească pentru a obține rezultate concrete în beneficiul cetățenilor săi.

Conferința de la Belgrad este menită să devină o platformă permanentă pentru dialog, schimb de experiență și coordonarea eforturilor între țările candidate la nivel parlamentar.

Grosu a participat la Belgrad la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la UE

Grosu a participat la Belgrad la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la UE

Grosu a participat la Belgrad la prima Conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la UE

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