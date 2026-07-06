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unimedia.info logounimedia
6 Iulie 2026, 20:08
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Grosu a negat zvonurile despre o posibilă plecare a deputaților din PAS: Suntem o echipă unită

Președintele PAS și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, respinge zvonurile potrivit cărora mai mulți deputați ai formațiunii ar urma să părăsească fracțiunea parlamentară.

Grosu a negat zvonurile despre o posibilă plecare a deputaților din PAS: Suntem o echipă unită.
Grosu a negat zvonurile despre o posibilă plecare a deputaților din PAS: Suntem o echipă unită.

„Este un fals. Dacă observați, cei care l-au lansat fac parte din categoria suveraniștilor, auriștilor din Moldova. Un fals care au început să-l rostogolească în presa din România”, a declarat speakerul Parlamentului, transmite unimedia.info.

Potrivit liderului PAS, mesajele răspândite reprezintă o încercare de manipulare a opiniei publice.

„Vă asigur, este o manipulare. Echipa PAS stă dreaptă și e unită”, a declarat Grosu.

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