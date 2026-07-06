Grosu a negat zvonurile despre o posibilă plecare a deputaților din PAS: Suntem o echipă unită.

Președintele PAS și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, respinge zvonurile potrivit cărora mai mulți deputați ai formațiunii ar urma să părăsească fracțiunea parlamentară.

„Este un fals. Dacă observați, cei care l-au lansat fac parte din categoria suveraniștilor, auriștilor din Moldova. Un fals care au început să-l rostogolească în presa din România”, a declarat speakerul Parlamentului, transmite unimedia.info.

Potrivit liderului PAS, mesajele răspândite reprezintă o încercare de manipulare a opiniei publice.

„Vă asigur, este o manipulare. Echipa PAS stă dreaptă și e unită”, a declarat Grosu.