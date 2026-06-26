Grosu a comentat plecarea Tatianei Batin: A fost o demisie de onoare.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a comentat pentru prima dată plecarea șefei cabinetului său, Tatiana Batin, care este și verișoara președintei Maia Sandu.

Potrivit acestuia, decizia ei de a părăsi funcția a fost o „demisie de onoare” în contextul scandalului legat de salariile de la MoldATSA, transmite tv8.md.

Motivul pentru rezonanța publică a fost informația că sora Tatianei Batin, Anastasia Taburceanu, în mai puțin de un an de muncă la MoldATSA, conform datelor disponibile, a primit peste un milion de lei. După publicarea acestor informații, Taburceanu a anunțat și ea plecarea.

„După revenirea mea din vizita oficială în Cehia, la prima oră, dumneaei a venit cu cererea, eu am acceptat-o. A fost o demisie de onoare legată de incidentul cu sora, incidentul de la MoldATSA”, a explicat Grosu pentru TV8.

El a subliniat că în cei patru ani de colaborare nu a avut nicio pretenție față de activitatea profesională a Tatianei Batin.

„Patru ani am lucrat cu dumneaei, nu am nicio pretenție la prestația ei profesională”, a subliniat Grosu.

Grosu a confirmat, de asemenea, că știa despre rudenia dintre Batin și Maia Sandu, însă a explicat că decizia de numire a fost luată datorită colaborării lor anterioare în activitatea politică.

Totodată, președintele Parlamentului a respins presupunerile că demisia ar fi legată de investigația „Cutia Neagră PLUS”. În publicație se afirmă că soțul Tatianei Batin, Constantin Batin, a făcut un schimb de companii cu omul de afaceri leton Marks Blats, care în acel moment era sub sancțiunile SUA. Potrivit anchetei, tranzacția ar fi avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca Batin să fie numit la conducerea Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”.

„Investigația a apărut ulterior, eu nu am știut de ea. Miercuri dimineața am semnat cererea”, a menționat Grosu.

Referindu-se la cazul de la MoldATSA, Grosu a declarat că regretă situația creată și și-a cerut scuze „pentru acest incident”.

„Caz ieșit din comun, suferim cu toții, ne-a afectat imaginea”, a comentat Grosu.

Totodată, Grosu a subliniat că cazul Anastasiei Taburceanu nu trebuie să „umbrească” activitatea altor persoane aflate în funcții.