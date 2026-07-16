Golea l-a preîntâmpinat pe Usatîi că nu îl va mai invita în emisie din cauza limbajului necenzurat
În timpul unei emisiuni la TV8, între moderatorul Anatolie Golea și liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a avut loc un schimb de replici după o întrebare privind colaborarea cu oponenții politici.
În timpul emisiunii „Săptămâna Nouă” de la TV8, moderatorul Anatolie Golea i-a adresat liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, o întrebare despre presupusa colaborare cu „kuliokarii”. În replică, politicianul a reacționat emoțional și a folosit un limbaj obscen.
- Și în ce constă colaborarea? Hai?
- În diverse lucruri.
- În mod concret...
- Să nu participăm la comisia de anchetă. Să blocăm tribuna.
- Anatolie, măcar tu să nu spui această prostie!
- Din nou începi să înjuri! Nu te mai invit!
- Cum se pune întrebarea, așa răspund! Nu confunda când spun că nu voi face coaliție cu hoții și ticăloșii!
- Când îți este incomod, începi să înjuri.
- Eu nu înjur, eu vorbesc așa. Și tu nu ești Anatolie „Scabeev”.
- Astăzi nici tu nu ești Volodia, președintele Dumei de Stat.