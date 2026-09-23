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unimedia.info logounimedia
23 Septembrie 2026, 20:08
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Gherman: Am ales independența energetică și, în pofida costului acesteia, este mult mai bine

Declarația vicepreședintei Parlamentului, Doina Gherman, a fost făcută în timpul discuțiilor privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.

Gherman: Am ales independența energetică și, în pofida costului acesteia, este mult mai bine.
Gherman: Am ales independența energetică și, în pofida costului acesteia, este mult mai bine.

„Ani la rând ni s-a băgat în cap, prin intermediul posturilor de televiziune propagandistice, că suntem o țară săracă și că trebuie să avem energie ieftină. Nimic nu poate fi mai greșit. Suntem o țară care nu are propriile resurse energetice și tocmai de aceea trebuie să folosim cu grijă, cu foarte mare grijă, fiecare metru cub de gaz și fiecare kilowatt pe care îl cumpărăm.

Iar dacă vă grăbiți să spuneți că înainte gazul era ieftin, vă voi spune că anume acest lucru ne-a costat cel mai mult, deoarece Rusia, cu o mână, ne vindea gaz ieftin, iar cu cealaltă corupea politicienii care, în schimb, erau obligați să țină țara subordonată și să nu-i permită să se dezvolte.

Aceste vremuri au trecut. Din fericire, am ales independența energetică și, în pofida tuturor costurilor ei, este mult mai bine așa, iar pentru generațiile viitoare va fi cu mult mai bine”, a declarat Doina Gherman în Parlament, în timpul dezbaterilor privind introducerea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic, relatează unimedia.info.

În ajun, Parlamentul a votat pentru introducerea stării de urgență în sectoarele energetice și hidrologice, care va fi în vigoare timp de 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

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