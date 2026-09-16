Gherasimov: Republica Moldova ar putea primi o foaie de parcurs privind aderarea la UE.

Republica Moldova ar putea intra în rândul țărilor candidate care vor primi o foaie de parcurs pentru integrarea ulterioară în Uniunea Europeană.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat acest lucru, comentând declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite radiochisinau.md.

Potrivit Cristinei Gherasimov, foaia de parcurs va deveni „un semnal politic important” și va permite Republicii Moldova să obțină mai multă claritate și predictibilitate în procesul de integrare europeană.

Documentul urmează să stabilească prioritățile-cheie, termenele și rezultatele concrete ale implementării reformelor, precum și să indice etapele ulterioare ale procesului. Totodată, foaia de parcurs nu va stabili în prealabil data aderării Republicii Moldova la UE sau ritmul negocierilor — acestea vor depinde de progresele realizate și de reformele implementate.

Cristina Gherasimov a menționat că Comisia Europeană a evaluat în repetate rânduri pozitiv progresele Republicii Moldova și și-a exprimat speranța că țara se va număra printre statele pentru care va fi pregătit un astfel de document.

Ursula von der Leyen a menționat, de asemenea, Republica Moldova, Ucraina și țările din Balcanii de Vest drept state apropiate de UE, unde se menține sprijinul pentru ideea europeană.