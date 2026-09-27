Gherasimov: Reintegrarea Moldovei și Aderarea la UE se desfășoară în paralel.

Procesul de reintegrare a Republicii Moldova are loc deja în paralel cu parcursul de aderare a țării la Uniunea Europeană.

Unul dintre cele mai vizibile rezultate ale acestui proces, consideră autoritățile, este apropierea economică a regiunii transnistrene de UE. Despre acest lucru a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, transmite agora.md.

Potrivit Cristinei Gherasimov, reintegrarea și integrarea europeană trebuie privite ca două direcții separate, dar interconectate. Apropierea regiunii transnistrene de spațiul european, în opinia sa, poate contribui la restabilirea spațiului economic și social unic al țării.

Una dintre direcții este armonizarea treptată a regulilor fiscale pe ambele maluri ale Nistrului.

„Procesul de reintegrare deja are loc. Dacă vorbim despre convergența economică, vedem numeroase măsuri și pași care au fost întreprinși. Inclusiv începând cu 1 septembrie, când încercăm să extindem treptat același regim de TVA asupra anumitor produse și mărfuri de pe malul stâng”, a declarat Gherasimov.

După cum a menționat viceprim-ministra, armonizarea va avea loc etapizat și trebuie să fie finalizată, conform calendarului stabilit, până în anul 2030.

Gherasimov a atras atenția și asupra apropierii economice a regiunii transnistrene de Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, circa 70% din volumul total al exporturilor de pe malul stâng al Nistrului este direcționat spre piețele europene.

Ea a legat această tendință de oportunitățile oferite de Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), care funcționează în cadrul Acordului de Asociere al Moldovei cu UE.

„Este mult și spune multe despre Uniunea Europeană ca centru de atracție economică pentru regiune”, a declarat Gherasimov.

Viceprim-ministra a subliniat că pentru Moldova este important să finalizeze procesul de reintegrare înainte de aderarea la Uniunea Europeană.

Totodată, potrivit acesteia, apropierea locuitorilor de pe malul stâng de cei de pe malul drept și de țările UE are loc nu doar în domeniul economic. Tot mai mulți locuitori ai regiunii călătoresc, studiază și muncesc pe malul drept al Nistrului și în statele Uniunii Europene.

„Acest lucru demonstrează din nou că oamenii își doresc mai multă Europă, nu mai puțină Europă”, a spus Gherasimov.

În opinia sa, oferirea în continuare a acelorași oportunități și avantaje locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului poate contribui la avansarea procesului de reintegrare.

„Atâta timp cât continuăm să ne îndreptăm spre oferirea acelorași avantaje cetățenilor de pe malul stâng și cetățenilor de pe malul drept, cred că există speranțe reale că vom putea obține progrese semnificative în procesul de reintegrare”, a conchis viceprim-ministra.