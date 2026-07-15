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unimedia.info logounimedia
15 Iulie 2026, 19:50
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Gavriliță, despre documentul publicat cu numele „premierul Tofan”: A fost o greșeală a unui funcționar

Apariția numelui lui Vasile Tofan în proiectul legii privind politica fiscală, în calitate de prim-ministru, înainte de aprobarea oficială, a fost rezultatul unei erori a unui angajat al ministerului.

Gavriliță, despre documentul publicat cu numele „premierul Tofan”: A fost o greșeală a unui funcționar.
Gavriliță, despre documentul publicat cu numele „premierul Tofan”: A fost o greșeală a unui funcționar.

Despre aceasta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. 

„A fost o greșeală a unui funcționar din minister și m-am mirat că a devenit mai mult știre decât interesul unor politicieni marginali de a-și face publicitate. În rest, nu este nicio încălcare, niciun exces. Chiar m-am mirat că trebuie să le atragă atenția.

S-a corectat documentul. Este un proiect de lege, iar proiectele de lege nu pot fi aprobate decât de Guvernul în exercițiu. Prin urmare, la moment, a fost discutat pentru buna desfășurare a lucrărilor în etapa în care s-a ajuns cu promovarea lui, atât cu ministrul, cât și cu persoana desemnată”, a explicat Gavriliță, citată de unimedia.info.

Reamintim că proiectul de lege privind modificarea Codului Fiscal a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor cu semnătura lui Vasile Tofan în calitate de prim-ministru, deși în prezent acesta este doar candidat și nu a primit încă votul de încredere al Parlamentului.

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