Gasnaș a negat zvonurile despre rudenia cu Recean: Este un PR politic.

Candidatul la funcția de ministru al Sănătății, Alexandru Gasnaș, a negat orice legătură de rudenie cu fostul prim-ministru Dorin Recean, numind zvonurile „publicitate politică”.

„E doar un PR politic, Cu toată certitudinea vă zic că nu am niciun grad de rudenie cu domnul Dorin Recean. Am lucrat în cabinetul dumnealui…”, a declarat Gasnaș, citat de realitatea.md.

Potrivit declarației de avere, Alexandru Gasnaș a încasat, în 2025, un salariu de peste 465.600 de lei de la Cancelaria de Stat și alți 34.100 de lei de la Aparatul Președintelui. Ministrul desemnat al Sănătății a mai obținut aproape 111.000 de lei din activitatea didactică la USMF „Nicolae Testemițanu”, precum și dobânzi de peste 10.500 de lei de la Victoriabank și MAIB. Gasnaș deține un cont curent de peste 624.000 de lei la MAIB.

Alexandru Gasnaș a fost numit în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății pe 11 noiembrie 2025.