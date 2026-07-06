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omniapres
6 Iulie 2026, 20:16
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Galbur a depus un denunț la Procuratura Generală împotriva deputatului PAS Radu Marian

Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, anunță că a depus, luni, un denunț la Procuratura Generală pe numele deputatului PAS Radu Marian.

Galbur a depus un denunț la Procuratura Generală împotriva deputatului PAS Radu Marian.
Galbur a depus un denunț la Procuratura Generală împotriva deputatului PAS Radu Marian.

Este vorba despre suspiciuni privind posibila exercitare a influenței sale asupra factorilor de decizie pentru numirea lui Dumitru Vangheli în funcția de director al Î.S. MoldATSA, transmite omniapres.md.

Potrivit lui Galbur, denunțul vizează posibile fapte prevăzute de articolul 326 alineatul (1) din Codul penal al Republicii Moldova, care sancționează traficul de influență.

Acesta susține că sesizarea vizează verificarea circumstanțelor numirii conducerii unei întreprinderi de stat strategice și a posibilului rol al unui deputat în acest proces.

Potrivit liderului PNM, Procuratura trebuie să stabilească dacă recomandarea deputatului PAS a fost o simplă opinie sau dacă aceasta ar fi putut influența decizia de numire în funcție.

„Este obligația Procuraturii să verifice complet, obiectiv și sub toate aspectele cum a ajuns un om cu un CV neverificat în fruntea unei întreprinderi strategice a statului și dacă recomandarea făcută de deputatul PAS a fost o simplă ”referință” sau o intervenție cu caracter penal”, a declarat liderul PNM.

El a subliniat, de asemenea, că „funcțiile publice și întreprinderile de stat nu mai pot fi tratate ca „proprietate de partid”.

Sursă
omniapres
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