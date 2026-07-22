theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
omniapres.md logoomniapres
22 Iulie 2026, 17:54
12 047
Copiază linkul
Link copiat

Galbur a depus o plângere la procuratură împotriva lui Radu Marian în cazul numirii unui director ANRE

Numirea lui Daniel Mititelu în funcția de director al Consiliului de administrație al ANRE este contestată la Procuratura Generală de președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur.

Galbur a depus o plângere la procuratură împotriva lui Radu Marian în cazul numirii unui director ANRE.
Galbur a depus o plângere la procuratură împotriva lui Radu Marian în cazul numirii unui director ANRE.

 Acesta anunță că a depus un nou denunț, care îi vizează pe deputatul PAS Radu Marian, membrii Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe care au susținut candidatura, precum și pe Daniel Mititelu, scrie omniapres.md.

Potrivit lui Galbur, Legea cu privire la energetică stabilește că un candidat pentru această funcție trebuie să dețină cel puțin 10 ani de experiență profesională sau de cercetare în domeniile relevante, dintre care minimum trei ani în funcții de conducere în instituții publice, organizații internaționale, organizații ale societății civile sau întreprinderi din sectoarele reglementate de ANRE.

Liderul PNM susține că, potrivit informațiilor din dosarul de concurs, există „dubii serioase” că Daniel Mititelu ar fi întrunit cumulativ aceste condiții obligatorii.

Galbur mai afirmă că, în timpul audierilor din Parlament, candidatul ar fi recunoscut că nu are experiența executivă necesară în companii energetice de stat, că nu studiase în detaliu metodologia de calcul al tarifelor și că experiența sa este limitată la sectorul gazelor naturale, domeniul apei și canalizării fiind unul nou pentru el.

„Cu toate acestea, candidatura sa a fost promovată și votată”, susține Galbur.

În denunț, președintele PNM solicită Procuraturii Generale să verifice dacă acțiunile persoanelor vizate întrunesc elementele infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu, prevăzută de articolul 327 din Codul penal, și să stabilească dacă cerințele legale privind numirea în funcție au fost ignorate în mod deliberat.

Sursă
omniapres.md logoomniapres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici