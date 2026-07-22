Galbur a depus o plângere la procuratură împotriva lui Radu Marian în cazul numirii unui director ANRE.

Numirea lui Daniel Mititelu în funcția de director al Consiliului de administrație al ANRE este contestată la Procuratura Generală de președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur.

Acesta anunță că a depus un nou denunț, care îi vizează pe deputatul PAS Radu Marian, membrii Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe care au susținut candidatura, precum și pe Daniel Mititelu, scrie omniapres.md.

Potrivit lui Galbur, Legea cu privire la energetică stabilește că un candidat pentru această funcție trebuie să dețină cel puțin 10 ani de experiență profesională sau de cercetare în domeniile relevante, dintre care minimum trei ani în funcții de conducere în instituții publice, organizații internaționale, organizații ale societății civile sau întreprinderi din sectoarele reglementate de ANRE.

Liderul PNM susține că, potrivit informațiilor din dosarul de concurs, există „dubii serioase” că Daniel Mititelu ar fi întrunit cumulativ aceste condiții obligatorii.

Galbur mai afirmă că, în timpul audierilor din Parlament, candidatul ar fi recunoscut că nu are experiența executivă necesară în companii energetice de stat, că nu studiase în detaliu metodologia de calcul al tarifelor și că experiența sa este limitată la sectorul gazelor naturale, domeniul apei și canalizării fiind unul nou pentru el.

„Cu toate acestea, candidatura sa a fost promovată și votată”, susține Galbur.

În denunț, președintele PNM solicită Procuraturii Generale să verifice dacă acțiunile persoanelor vizate întrunesc elementele infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu, prevăzută de articolul 327 din Codul penal, și să stabilească dacă cerințele legale privind numirea în funcție au fost ignorate în mod deliberat.