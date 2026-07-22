Fostul premier Alexandru Munteanu i-a urat curaj succesorului său.

Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu l-a felicitat pe succesorul său, Vasile Tofan, care a primit votul de încredere în Parlament, și și-a exprimat încrederea că va face față cu succes noii funcții.

„Cu mulți ani în urmă, Vasile a preluat și a dezvoltat portofoliul meu de investiții în Republica Moldova la Horizon Capital. Sunt sigur că va gestiona cu același succes și acest portofoliu — mult mai important, portofoliul de administrare a țării”, a scris Alexandru Munteanu, citat de omniapres.md.

Fostul premier a salutat faptul că 12 miniștri din echipa sa și-au păstrat funcțiile, subliniind importanța continuității. De asemenea, a mulțumit membrilor cabinetului său, angajaților Cancelariei de Stat și partenerilor internaționali pentru colaborarea din ultimele opt luni.

Munteanu a menționat că, în timpul mandatului său, Guvernul a gestionat o serie de crize, printre care poluarea Nistrului, criza combustibilului și incidentul cu drona rusă care a avariat linia electrică Isaccea–Vulcănești. În mesajul său, fostul șef al Guvernului a respins și presupunerile că demisia sa ar fi fost legată de reforma fiscală.

„Sper ca noul Guvern să ducă aceste consultări până la capăt. Și nu, nu am demisionat din cauza reformei fiscale”, a subliniat el.

La final, Alexandru Munteanu i-a urat succes lui Vasile Tofan și a asigurat că va continua să urmărească activitatea acestuia.

„În încheiere, vreau să-i doresc lui Vasile ceea ce mi-a dorit mie la începutul mandatului meu: curaj! Curajul este, probabil, cea mai importantă resursă într-o funcție publică. Iar eu îmi păstrez dreptul de a-l critica atunci când voi considera necesar, în același spirit prietenos și constructiv”, a concluzionat fostul premier.