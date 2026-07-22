theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
omniapres.md logoomniapres
22 Iulie 2026, 08:11
10 658
Copiază linkul
Link copiat

Fostul premier Alexandru Munteanu i-a urat curaj succesorului său

Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu l-a felicitat pe succesorul său, Vasile Tofan, care a primit votul de încredere în Parlament, și și-a exprimat încrederea că va face față cu succes noii funcții.

Fostul premier Alexandru Munteanu i-a urat curaj succesorului său.
Fostul premier Alexandru Munteanu i-a urat curaj succesorului său.

„Cu mulți ani în urmă, Vasile a preluat și a dezvoltat portofoliul meu de investiții în Republica Moldova la Horizon Capital. Sunt sigur că va gestiona cu același succes și acest portofoliu — mult mai important, portofoliul de administrare a țării”, a scris Alexandru Munteanu, citat de omniapres.md

Fostul premier a salutat faptul că 12 miniștri din echipa sa și-au păstrat funcțiile, subliniind importanța continuității. De asemenea, a mulțumit membrilor cabinetului său, angajaților Cancelariei de Stat și partenerilor internaționali pentru colaborarea din ultimele opt luni. 

Munteanu a menționat că, în timpul mandatului său, Guvernul a gestionat o serie de crize, printre care poluarea Nistrului, criza combustibilului și incidentul cu drona rusă care a avariat linia electrică Isaccea–Vulcănești. În mesajul său, fostul șef al Guvernului a respins și presupunerile că demisia sa ar fi fost legată de reforma fiscală. 

„Sper ca noul Guvern să ducă aceste consultări până la capăt. Și nu, nu am demisionat din cauza reformei fiscale”, a subliniat el. 

La final, Alexandru Munteanu i-a urat succes lui Vasile Tofan și a asigurat că va continua să urmărească activitatea acestuia. 

„În încheiere, vreau să-i doresc lui Vasile ceea ce mi-a dorit mie la începutul mandatului meu: curaj! Curajul este, probabil, cea mai importantă resursă într-o funcție publică. Iar eu îmi păstrez dreptul de a-l critica atunci când voi considera necesar, în același spirit prietenos și constructiv”, a concluzionat fostul premier.

Sursă
omniapres.md logoomniapres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici