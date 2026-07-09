Fostul premier Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste 216.000 de lei.

Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste 216.000 de lei obținute în perioada exercitării funcției în anul 2026.

Potrivit declarației de avere depuse la încetarea mandatului, acesta a încasat un salariu net de peste 166.000 de lei și diurne pentru deplasări în valoare de peste 50.000 de lei, informează ipn.md.

Conform datelor publicate de Autoritatea Națională de Integritate, fostul premier a declarat și aproximativ 13 mii de dolari obținuți din vânzarea unor active financiare deținute prin platforma Robinhood Securities.

Declarația de avere mai arată că Alexandru Munteanu deține două terenuri agricole, dobândite în 2022, cu suprafața de câte 0,06 hectare, precum și un apartament de 136 de metri pătrați, cumpărat în 2023 și evaluat la 677.000 de euro. Totodată, acesta declară un automobil BMW 750LD, achiziționat în 2021, precum și conturi bancare deschise în Republica Moldova, România, Italia, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Documentul mai include date cu privire la investiții financiare în Statele Unite, printre care hârtii de valoare deținute prin Robinhood Securities și titluri ale Trezoreriei SUA, precum și participații în două companii înregistrate în Ucraina.

Alexandru Munteanu a fost învestit în funcția de prim-ministru pe 31 octombrie 2025, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul retragerii lui Dorin Recean. Munteanu și-a anunțat demisia din funcție pe 3 iulie, motivând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale.