Fostă ambasadoare: Șeful MAE a fabricat un dosar penal pentru a mă demite din funcție.

Fosta ambasadoare a Republicii Moldova în India, Ana Taban, a publicat un mesaj video în care apare în timp ce „dezghioacă păpușoiul”.

Aceasta susține că Procuratura Anticorupție i-a confirmat, pentru a treia oară, că nu figurează în niciun dosar penal și nu are niciun statut procesual, transmite realitatea.md.

„Paradoxul este că ieri am orimit a treia scrisoare, A TREIA SCRISOARE de la Procuratura Anticorupție, că nu fac parte din niciun dosar penal și nu am niciun statut. Nici de bănuit, nici de învinuit – nici măcar de martor”, afirmă Taban în înregistrarea publicată pe rețelele sociale.

Fosta ambasadoare spune că a aflat despre rechemarea sa din funcție în urmă cu un an din presă și îl acuză pe ministrul de Externe, Mihai Popșoi, că ar fi invocat existența unui dosar penal pentru a justifica decizia.

„Ministrul de Externe, pentru că așa vrea el, inventează un dosar penal, recheamă un ambasador”, declară Taban, reamintind că a dat în judecată atât Ministerul Afacerilor Externe, cât și pe ministrul Mihai Popșoi.

În același mesaj, ea afirmă că va continua demersurile în instanță și susține că, în cele din urmă, își va demonstra dreptatea.

Amintim că, anterior, MAE a confirmat că a primit cererea de chemare în judecată depusă de Ana Taban și a precizat că își va prezenta poziția în instanță.

La rândul său, ministrul Mihai Popșoi a declarat că rechemarea și concedierea fostei ambasadoare au avut loc în urma unor „abateri financiare grave” constatate în cadrul unui audit și din cauza unor absențe nemotivate de la serviciu. Ana Taban respinge aceste acuzații și susține că auditul ar fi fost efectuat după rechemarea sa din funcție.

Taban a fost rechemată din funcția de ambasador al Republicii Moldova în India în august 2025, după aproape doi ani de mandat. Ea susține că a aflat despre decizie din presă și afirmă că Procuratura Anticorupție i-a comunicat în repetate rânduri că nu figurează în niciun dosar penal.