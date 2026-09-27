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ziua.md logoziua
27 Septembrie 2026, 08:15
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Filat: Moldova are un nou păpușar care conduce țara din umbră

Potrivit fostului prim-ministru, Recean „a preluat treptat controlul asupra principalelor structuri de forță ale statului, iar influența sa a fost consolidată datorită statutului de emisar, acordat prin decret prezidențial".

Filat: Republica Moldova are un nou păpușar care conduce țara din umbră.
Filat: Republica Moldova are un nou păpușar care conduce țara din umbră.

„Când am fost întrebat dacă am avut, în general, un prim-ministru, am spus — Gavrilița. Cu ea măcar era distractiv. Ea făcea parte din echipă, împreună au creat partidul respectiv. Au muncit, și-au asumat responsabilitatea și așa mai departe. Dar unde era Recean în acel timp? Se ocupa de afaceri. Ca și pe vremea lui Plahotniuc, destul de bine. Nu avea nicio problemă. A intrat pe ușa din dos, pentru că altfel nu poate, și a devenit secretar al Consiliului Suprem de Securitate”, a declarat Filat, transmite ziua.md.

Potrivit fostului prim-ministru, inițial Recean a avut conflicte cu Andrei Spînu, iar după ce a devenit prim-ministru și-a consolidat treptat pozițiile în cadrul puterii.

„Apoi Recean a devenit prim-ministru, vă reamintesc încă o dată, după două tentative. Prima tentativă a eșuat, partidul nu a fost de acord. El a fost impus, obiectiv vorbind, întrucât era un om străin de PAS. Și acolo au existat confruntări foarte serioase. Trebuie să recunosc că a dat dovadă de răbdare, pentru o perioadă destul de lungă, și pas cu pas a preluat controlul, consolidându-se, în special prin preluarea controlului asupra structurilor de forță — poliția, procuratura, CNA, justiția”, a spus Vlad Filat.

Filat susține că această influență îi permite lui Recean să dețină afaceri de milioane, inclusiv legate de livrările de kerosen pentru Aeroportul Internațional Chișinău.

„Cu ce era acoperită toată această influență? Era acoperită de statutul de emisar, acordat prin decret prezidențial. Unde ați mai văzut emisari în Moldova? Doar din vânzarea kerosenului pentru aeroport el câștigă zilnic aproximativ 150–200 de mii de dolari. Aceasta este afacerea lor — a lui și a tovarășului Bodiu”, a declarat fostul prim-ministru. 

Vlad Filat s-a pronunțat și asupra Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, pe care îl consideră neconstituțional.

„Părerea mea personală, după ce am analizat acest lucru din toate punctele de vedere, este că aceasta este o instituție profund neconstituțională, care prin deciziile sale substituie puterea legislativă și cea judecătorească. Și va veni timpul când i se va da aprecierea corespunzătoare. Nu poți, prin decizia unei comisii, folosind asemenea formulări generale despre faptul că acest lucru ar prejudicia chipurile securitatea statului, să închizi, vă reamintesc, instituții media, să permiți sau să interzici anumite investiții și așa mai departe — și asta într-o formă foarte subiectivă și profund generatoare de corupție”, a declarat Filat.

În încheiere, el a spus că influența lui Recean depinde în mare măsură de statutul său de emisar.

„Dacă mâine i se ia lui Recean statutul de emisar, el va deveni Spînu 2, care va putea doar să comenteze pe Facebook”, — a concluzionat Vlad Filat.

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