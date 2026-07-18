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noi.md logonoi
18 Iulie 2026, 16:30
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Filat: Cine a decis că Moldova devine parte a „Coaliției celor dispuși”?

Decizia că Moldova face parte acum din „Coaliția celor dispuși” a fost anunțată nu de președintele țării noastre, Maia Sandu, ci de președintele Franței, Emmanuel Macron. Despre aceasta a declarat Vlad Filat.

Filat: Cine a decis că Moldova devine parte a „Coaliției celor dispuși”?.
Filat: Cine a decis că Moldova devine parte a „Coaliției celor dispuși”?.

Până acum nu este clar cine a luat o astfel de decizie din partea Moldovei, a declarat fostul prim-ministru, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, transmite noi.md.

„Pentru Sandu aceasta înseamnă încă o fotografie reușită cu Macron. Dar ce înseamnă asta pentru Moldova? Vreau să înțeleg cine a luat decizia ca Moldova să devină parte a acestei coaliții? Principiul legalității este definitoriu pentru un stat care se consideră democratic. Cine a luat decizia ca Moldova să devină parte a acestei platforme?”, s-a întrebat politicianul.

El a subliniat că în Parlament nu au existat nici discuții despre aderarea Moldovei la „Coaliția celor dispuși”, nici o decizie oficială în acest sens.

„Până la ce nivel suntem parte a acestei platforme? Și aici apar multe întrebări, la care aș dori să primesc răspunsuri înainte ca Moldova să adere la „Coaliția celor dispuși”. Ne-am alăturat acestei platforme în anumite condiții speciale, într-un format limitat sau fără nicio discuție?”, s-a întrebat fostul prim-ministru al Moldovei.

Potrivit lui, este greșit să se creadă că Moldova primește ajutor doar din cele mai bune și dezinteresate motive.

„Va trece timpul și ne vom afla în situația în care nu vom putea corespunde noului nostru statut”, a menționat Vlad Filat.

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