Filat, către Grosu: Petreceți câteva zile în închisoarea nr. 13 și veți vedea ce se poate face de acolo

Vlad Filat a comentat declarațiile reprezentanților PAS, potrivit cărora ultimele scandaluri din jurul partidului fac parte dintr-un „atac coordonat al grupărilor oligarhico-criminale”, în spatele căruia s-ar afla Vlad Plahotniuc.

„I-aș recomanda lui Grosu să petreacă două-trei zile în Penitenciarul nr. 13, în celulă. Să-i creeze condițiile necesare și să vadă ce se poate organiza de acolo”, a declarat Filat, transmite unimedia.info.

El a criticat, de asemenea, conducerea țării, afirmând că provoacă nedumerire declarația potrivit căreia Plahotniuc ar fi capabil să conducă procese politice dintr-o celulă de închisoare.

„Rușine unor astfel de autorități care controlează întregul sistem de stat, începând cu condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13 și întregul sistem penitenciar. Uitați-vă, SIS știe ce fac rușii, dar, ceea ce este foarte interesant, nu știe ce face Vlad Plahotniuc în celula de închisoare, dacă el, chipurile, conduce astfel de procese”, a spus fostul premier.

Potrivit lui, astfel de declarații par în același timp amuzante și absurde.

„Cel mai mult mă deranjează că ei țin oamenii drept proști. Vorbesc de parcă cei care îi ascultă nu ar fi capabili să analizeze și să înțeleagă ce se întâmplă”, a remarcat Filat.

El a mai spus că Plahotniuc ar trebui să aibă posibilitatea să se ocupe liniștit de problemele sale juridice.

„Consider că Vlad Plahotniuc trebuie să aibă posibilitatea să-și rezolve liniștit problemele cu justiția. Încercările de a-l readuce în dezbaterile politice sunt contraproductive atât pentru putere, cât și pentru el însuși”, a subliniat Filat.

În plus, fostul premier a respins încercările de a atribui responsabilitatea pentru ultimele scandaluri Moscovei sau grupărilor oligarhice.

„Nici Moscova, nici clanurile oligarhice nu au numit-o pe Taburceanu în funcție. Nu ei au stabilit aceste salarii și sporuri indecent de mari. Reamintesc că salariile miniștrilor și ale funcționarilor publici au fost majorate încă din mai 2023, nu ieri”, a declarat el.

Reamintim că reprezentanții PAS susțin că în spatele seriei de scandaluri recente legate de rudele demnitarilor, salariile mari și biografiile false se află fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Această versiune a fost susținută public de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și de ministrul Educației, Dan Perciun, care au vorbit despre un „atac coordonat din partea grupărilor oligarhico-criminale”.