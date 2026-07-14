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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 16:59
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Falk Lange își încheie mandatul în Moldova: Grosu i-a mulțumit pentru colaborare

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, care își încheie mandatul în Republica Moldova.

Falk Lange își încheie mandatul în Moldova: Grosu i-a mulțumit pentru colaborare.
Falk Lange își încheie mandatul în Moldova: Grosu i-a mulțumit pentru colaborare.

În cadrul întrevederii, Igor Grosu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat în promovarea reformelor în ultimii trei ani, o perioadă marcată de numeroase provocări pentru Republica Moldova, transmite rupor.md.

„Țara noastră este determinată să construiască un stat de drept veritabil. Apreciem asistența oferită în reforma justiției, combaterea corupției și a spălării banilor. Oficiul Consiliului Europei de la Chișinău este un partener de încredere pentru instituțiile noastre care implementează reforme dificile”, a declarat Președintele Parlamentului.

La finalul întrevederii, Igor Grosu i-a urat lui Falk Lange mult succes în viitoarele sale misiuni și i-a mulțumit pentru contribuția adusă la dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei.

Sursă
rupor.md logorupor
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