Expert, despre programul lui Tofan: Este un set de intenții bune, ca o poveste

Programul Guvernului, prezentat de Vasile Tofan, a stârnit reacții contradictorii din partea experților.

Economistul Viorel Gîrbu consideră că documentul seamănă mai mult cu o declarație de intenții bune decât cu un plan realist de acțiune.

Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a prezentat programul de activitate al viitorului Guvern. Documentul, de aproape 150 de pagini, include cinci priorități strategice: relansarea economiei prin dezvoltarea antreprenoriatului și investițiilor, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, modernizarea și digitalizarea statului, protejarea cursului democratic și creșterea calității vieții, scrie tvrmoldova.md.

Expertul economic Viorel Gîrbu consideră că programul reprezintă mai degrabă un set de intenții bune.

„Eu văd acest program ca fiind un program de bune intenţii, ca o poveste. Pare a fi scris de persoane care nu cunosc în mod clar cum funcţionează mecanismul. Se face referinţă la industrializare, păi Moldova se apucă să industrializeze economia atunci când nu mai are forţă de muncă? De obicei, industriile apar în economiile care au abundenţă de forţă de muncă. Legătura aceasta dintre faptul că reglementarea crează impedimente e cumva artificială, economia statelor nu pot să nu aibă reglementări, ele sunt necesare pentru a lupta cu monopolizarea, oligopolizarea ş.a.m.d.”, a declarat expertul.

Unul dintre obiectivele cheie ale programului rămâne pregătirea Tratatului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028. Pentru aceasta, Guvernul promite să organizeze consultări publice, să monitorizeze calitatea armonizării legislației și să creeze Academia UE pentru pregătirea funcționarilor publici implicați în implementarea legislației europene.

Analistul politic Ion Țăbîrță consideră că programul propune în principal o abordare tehnică a procesului de eurointegrare.

„În program vedem o abordare tehnică — pregătirea cadrelor, asigurarea accesului la resurse financiare, ceea ce, fără îndoială, va crește calitatea procesului de integrare europeană. Nu sunt sigur că vom putea încheia negocierile până în 2028, dar celelalte sarcini sunt destul de realiste, inclusiv crearea unei astfel de academii”, a menționat el.

Printre priorități rămâne și reintegrarea țării. Se preconizează că, începând cu 1 ianuarie 2027, va începe să funcționeze Fondul de convergență, iar locuitorii regiunii transnistrene vor avea acces mai larg la serviciile publice.

În domeniul justiției, Guvernul intenționează să finalizeze verificarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor (vetting), să reducă termenele de examinare a dosarelor, să îmbunătățească condițiile de detenție în instituțiile penitenciare și să creeze un sistem eficient de recuperare și reutilizare a bunurilor obținute prin infracțiuni.

Avocatul și expertul în domeniul dreptului Alexandru Bot a remarcat că o parte din măsurile anunțate au fost deja prezentate anterior de guvernele precedente.

„Era evident că se va vorbi despre finalizarea vettingului, deoarece această măsură a fost promisă și de guvernele anterioare. Cât despre reducerea termenelor de examinare a dosarelor, îi doresc sincer domnului Tofan succes. Până acum aceasta rămâne doar o declarație, deoarece instrumentele existente și, mai ales, lipsa acută de personal nu permit rezolvarea acestei probleme în viitorul apropiat”, a spus expertul.

În total, programul este împărțit în 15 direcții sectoriale de politică. În același timp, Vasile Tofan își păstrează obiectivul principal — de a face din Republica Moldova cea mai favorabilă țară pentru antreprenoriat din Europa.