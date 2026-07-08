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omniapres
8 Iulie 2026, 16:02
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Europarlamentară: Moldova se află cu mulți pași înaintea Ucrainei pe calea aderării la UE

Europarlamentara Georgiana Teodorescu susține că Republica Moldova ar trebui să urmeze un parcurs propriu de aderare la Uniunea Europeană, independent de cel al Ucrainei.

Europarlamentară: Moldova se află cu mulți pași înaintea Ucrainei pe calea aderării la UE.
Europarlamentară: Moldova se află cu mulți pași înaintea Ucrainei pe calea aderării la UE.

Potrivit acesteia, fiecare stat candidat trebuie evaluat în funcție de propriile progrese în îndeplinirea criteriilor de aderare, iar Republica Moldova nu ar trebui să fie condiționată de situația din Ucraina, transmite omniapres.md.

„A doua variantă, aderarea propriu-zisă, trebuie făcută pe un calendar propriu, independent de Ucraina. Moldova are propriul ei drum și propria ei viteză de îndeplinire a condițiilor pentru aderarea la UE, deci nu există niciun motiv să o tratăm la pachet cu Ucraina”, a declarat Georgiana Teodorescu.

Europarlamentara a argumentat că Ucraina se află în continuare în război și are teritorii disputate, ceea ce, în opinia sa, împiedică o aderare efectivă în această etapă. În schimb, ea consideră că Republica Moldova este mai avansată în procesul de integrare europeană.

„Moldova se află cu mulți pași înaintea Ucrainei, deci cu mulți pași mai aproape de UE”, a mai afirmat Georgiana Teodorescu.

Sursă
omniapres
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