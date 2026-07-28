Eurasia a fost recunoscută drept organizație extremistă: SIS a avertizat cu privire la răspunderea penală

Curtea de Apel Centru a declarat organizația rusă „Eurasia” drept extremistă. Decizia a fost luată la 24 iulie, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Organizația a fost deja inclusă în Registrul organizațiilor și materialelor cu caracter extremist. SIS a avertizat că organizația și finanțarea activității „Eurasiei”, participarea la proiectele acesteia, precum și distribuirea materialelor publicate de ea pot atrage răspundere penală, transmite rupor.md.

Cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv celor aflați peste hotare, li s-a recomandat să înceteze orice colaborare cu „Eurasia”, să nu participe la evenimentele organizate de aceasta și să nu difuzeze materiale ale organizației.

„Eurasia” a fost înregistrată la Moscova în aprilie 2024. A fost fondată și condusă de Nelli Parutenco, fostul trezorier al partidului interzis „Șor”, care a plecat în Rusia în 2022, în contextul unei anchete privind finanțarea ilegală a formațiunii.

Organizația se află sub sancțiuni din partea SUA, a Uniunii Europene și a Marii Britanii. În deciziile de sancționare, „Eurasia” este numită o structură care acționează în interesul lui Ilan Șor.

Potrivit datelor Consiliului UE, prin „Eurasia” au fost transferate fonduri de la „Șor” și de la o bancă rusă pentru locuitori și pentru proiecte de infrastructură în Găgăuzia. Organizația a fost, de asemenea, acuzată de finanțarea pregătirii participanților la proteste violente și de transferul de bani pentru influențarea alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea Republicii Moldova la UE în 2024.

Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva „Eurasiei” în aprilie 2025. Autoritățile britanice, invocând poliția din Republica Moldova, au comunicat că aproximativ 130.000 de cetățeni au primit, prin intermediul organizației, în total 15 milioane de dolari. Potrivit datelor organelor de drept, banii au fost utilizați pentru mituirea alegătorilor înainte de referendum.