Emil Ceban, despre viitorul Guvern: Deocamdată nu știu dacă voi face parte din componența sa.

Ministrul interimar al Sănătății, Emil Ceban, a declarat că încă nu știe dacă va face parte din noul Guvern.

Întrebat fiind dacă își dorește acest lucru, Ceban a spus că „Guvernul trebuie să-și continue activitatea”, transmite agora.md.

Șeful interimar de la Sănătate a calificat drept „intensă” discuția cu premierul desemnat Vasile Tofan. În același timp, Ceban a spus că, deocamdată, nu știe dacă se va regăsi în viitorul Cabinet de miniștri.



Întrebat fiind dacă își dorește acest lucru, Ceban a spus că „Guvernul trebuie să-și continue activitatea, proiectele pe care le are, strategia de dezvoltare, lucrurile care au fost efectuate în aceste opt luni și trebuie continuate.