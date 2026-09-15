Egiptul așteaptă deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la Cairo.

Deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la Cairo poate da un nou impuls dezvoltării relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Egipt.

Acest lucru a fost declarat de ambasadorul Egiptului în România, acreditat și în Republica Moldova, Mohamed Mostafa Orfi, relatează logos-press.md.

Potrivit diplomatului egiptean, deschiderea unei reprezentanțe diplomatice permanente la Cairo este unul dintre obiectivele pe care ar dori să le vadă realizate în dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre cele două țări.

„Ambele țări aspiră să ridice relațiile la un nivel mai înalt în cel mai scurt timp. Sperăm că Republica Moldova va deschide în curând o ambasadă la Cairo. Desigur, acesta ar fi un pas foarte important în direcția corectă. O ambasadă la Cairo ar permite intensificarea cooperării, accelerarea schimbului de mesaje între conducerile celor două state și eficientizarea comunicării dintre instituțiile relevante ale ambelor țări”, a declarat Mohamed Mostafa Orfi la postul public de televiziune.

În opinia diplomatului, deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la Cairo ar avea importanță nu doar pentru dezvoltarea relațiilor directe cu Egiptul, ci ar contribui și la extinderea cooperării Moldovei cu alte țări din regiune.

„Aceasta ar deveni o completare foarte importantă a capacităților diplomatice ale Republicii Moldova. Un asemenea pas ar da un nou impuls relațiilor, ceea ce s-ar reflecta în toate direcțiile cooperării bilaterale”, a menționat ambasadorul.

Mohamed Mostafa Orfi a recunoscut, de asemenea, că volumul comerțului bilateral rămâne deocamdată relativ mic în comparație cu potențialul existent. Printre direcțiile promițătoare de cooperare, el a menționat agricultura, infrastructura, energia și tehnologiile de gestionare a resurselor de apă.

Potrivit acestuia, dezvoltarea ulterioară a legăturilor economice trebuie să se bazeze în primul rând pe contacte directe între companii și reprezentanții mediului de afaceri din cele două țări.