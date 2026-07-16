Dumitru Braghiș explică de ce politicienii evită funcția de prim-ministru.

Parlamentul, care astăzi are cele mai largi competențe, practic nu răspunde pentru deciziile adoptate, în timp ce principala povară revine Guvernului.

Această opinie a fost exprimată de fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dumitru Braghiș, în emisiunea „Consensul Național” de la postul de televiziune Realitatea TV, transmite rupor.md.

Potrivit lui Braghiș, liderul partidului aflat la guvernare trebuie să dețină simultan funcția de prim-ministru, pentru a răspunde personal de realizarea promisiunilor electorale.

Răspunzând la întrebarea de ce mulți politicieni moldoveni evită această funcție, fostul șef al Guvernului a spus:

„Pentru că acolo trebuie să muncești. La Guvern se muncește. Am avut posibilitatea să muncesc atât în Guvern, cât și în ministere, și în Parlament.”

Braghiș a făcut referire și la prevederile Constituției, conform cărora deputații nu poartă răspundere juridică pentru voturile și opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

„Parlamentul, care astăzi deține cele mai largi atribuții și cele mai mari posibilități, nu răspunde pentru nimic în această țară. Spre deosebire de prim-ministru, care poartă întreaga răspundere, dar are mult mai puține posibilități de a o pune în aplicare”, a declarat Dumitru Braghiș.

Conform Constituției Republicii Moldova, țara este o republică parlamentară. Guvernul exercită puterea executivă și poartă răspundere politică în fața Parlamentului, care îi aprobă componența și poate demite cabinetul de miniștri prin adoptarea unei moțiuni de cenzură.