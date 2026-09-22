Dronele, radarul și milioane de euro: Discuție tensionată despre securitatea spațiului aerian.

În studioul emisiunii Ora Expertizei de la postul Jurnal TV a avut loc o discuție tensionată despre dronele care au survolat spațiul aerian al țării, precum și despre capacitatea sistemelor existente de a le detecta.

Consilierul PAS din Durlești, Oleg Popușoi, viceprimarul municipiului Chișinău, Victor Pruteanu, și fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă, au făcut schimb de opinii despre eficiența radarului și măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian, relatează realitatea.md.

Victor Pruteanu a criticat autoritățile pentru faptul că Moldova dispune de un radar pentru care au fost cheltuite milioane de euro, însă, în opinia sa, sistemul nu a reușit să detecteze toate dronele care au survolat teritoriul țării.

„Avem un radar care costă circa 15 milioane de euro. Întrebarea este care sunt capacitățile și limitările acestui sistem, dacă până acum nu s-a reușit observarea și detectarea tuturor dronelor?”, a declarat Victor Pruteanu.

Ca răspuns, Oleg Popușoi a declarat că, în urmă cu circa șapte ani, Moldova nu avea posibilitatea de a detecta dronele mici care zboară la altitudine joasă.

„Acum șapte ani, nu aveam deloc posibilitatea de a vedea aceste drone. Acum le putem vedea”, a declarat Popușoi.

Dorin Chirtoacă a subliniat că radarul este doar una dintre componentele necesare pentru protejarea spațiului aerian, iar autoritățile au nevoie și de un sistem eficient de alertare și de mijloace de interceptare.

„Avem nevoie de radar, acest lucru nu se discută, și e bine că îl avem, dar avem nevoie de alertare. Iar după aceasta avem nevoie de mijloace de interceptare”, a declarat Chirtoacă.

Participanții au discutat, de asemenea, despre sistemul național de alertare MD-ALERT și ajutorul în valoare de 120 de milioane de euro, oferit de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților Republicii Moldova în domeniul apărării antiaeriene.

În plus, în cadrul emisiunii s-a menționat că tehnologiile utilizate de drone evoluează rapid, astfel încât sistemele de detectare și protecție trebuie adaptate permanent la noile tipuri de amenințări.