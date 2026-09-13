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unimedia.info logounimedia
13 Septembrie 2026, 09:00
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Doliu în familia lui Ilie Ionaș. Fratele deputatului PAS s-a stins din viață

Fratele deputatului PAS Ilie Ionaș, Gheorghe Ionaș, s-a stins din viață. Parlamentarul a anunțat acest lucru pe rețelele sociale.

Doliu în familia lui Ilie Ionaș. Fratele deputatului PAS s-a stins din viață.
Doliu în familia lui Ilie Ionaș. Fratele deputatului PAS s-a stins din viață.

„Zbor lin spre ceruri, Gheorghe. Ai grijă acolo de tata”, a scris el, scrie unimedia.info.

În august, Gheorghe Ionaș, fratele deputatului PAS Ilie Ionaș, a fost acuzat că ar fi bătut o tânără într-un local, după ce aceasta ar fi refuzat să intre într-o relație cu el. În plus, pe rețelele sociale au apărut afirmații potrivit cărora s-ar fi încercat mușamalizarea cazului.

După ce povestea a stârnit reacții în societate și a fost discutată inclusiv în Parlament, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a comunicat că au fost verificate registrele de evidență a sesizărilor și a materialelor înregistrate, precum și înregistrările camerelor de supraveghere video din locurile indicate.

Doliu în familia lui Ilie Ionaș. Fratele deputatului PAS s-a stins din viață

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