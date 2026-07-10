Doina Gherman a numit „linșaj mediatic” informațiile despre veniturile surorii sale.

Vicepreședinta Parlamentului și deputata PAS Doina Gherman a comentat publicațiile despre salariul surorii sale, Dumitrița Statnic, care conduce una dintre direcțiile Aeroportului Internațional Chișinău.

Anterior, activistul civic Vlad Bilețchi a declarat că venitul anual al acesteia depășește 562.000 de lei, informează unimedia.info.

Gherman a declarat că este vorba despre „un linșaj mediatic” și manipulare, subliniind că toate informațiile despre veniturile surorii sale sunt publice.

„Este un linșaj mediatic, o manipulare. Toate informațiile sunt accesibile public. Nimeni nu a sunat-o, nimeni nu a întrebat-o nimic. Pur și simplu a fost declarată vinovată doar pentru că este sora mea”, a scris deputata.

Potrivit Doinei Gherman, sora sa lucrează la aeroport din 2012, când partidul PAS încă nu exista.

„Fie a fost angajată pe merit, fie a avut un plan genial să se angajeze în aeroport cu nouă ani înainte ca sora ei să devină deputată în Parlament”, a declarat ea.

Deputata a menționat că, în decurs de 14 ani, sora sa a parcurs în mod consecvent drumul de la agent până la șefa direcției, lucrând în același domeniu și urmând pregătire de specialitate, inclusiv cursuri de drept aerian internațional și master în administrație publică.

Gherman a comentat și informațiile despre mărimea venitului surorii sale.

„Venitul lunar este interpretat manipulator. Salariul, indemnizația de concediu și cea pentru sarcină și naștere se calculează la fel ca la toți ceilalți: în funcție de vechime, veniturile oficial declarate și taxele plătite. Legea stabilește acest lucru, nu sora mea, nici partidul și nici alte relații”, a subliniat ea.

Deputata a adăugat că în ultimele săptămâni reprezentanții puterii sunt supuși unor atacuri, însă acest lucru nu o va determina să renunțe la activitatea politică.

Motivul declarației a fost o postare a activistului Vlad Bilețchi, care a atras atenția asupra declarației de venituri a Dumitriței Statnic. El a menționat că, după studii, aceasta este profesoară de limba engleză și franceză, deține și un master în administrație publică, și a pus sub semnul întrebării corespondența studiilor sale cu actuala funcție de șefă a direcției infrastructurii tehnice a aeroportului.

Potrivit lui Bilețchi, ascensiunea profesională a Dumitriței Statnic s-a accelerat după 2021, când PAS a ajuns la putere.