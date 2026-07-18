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noi.md logonoi
18 Iulie 2026, 12:14
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Dodon: Riscăm să rămânem cu un pământ moldovenesc fără moldoveni pe el

Autoritățile trebuie să protejeze interesele naționale, să asigure siguranța publică și să creeze condiții în care cetățenii să vadă un viitor în propria țară, altfel riscăm să rămânem un pământ moldovenesc fără moldoveni pe el.

Dodon: Riscăm să rămânem cu un pământ moldovenesc fără moldoveni pe el.
Dodon: Riscăm să rămânem cu un pământ moldovenesc fără moldoveni pe el.

Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, scrie noi.md.

El a atras atenția asupra faptului că, potrivit datelor oficiale, peste 6% din populația Moldovei sunt migranți, iar în prezent pe teritoriul țării noastre locuiesc peste 180.000 de cetățeni străini.

Potrivit prognozelor, în următorii ani acest indicator ar putea depăși 10%. Așa cum a menționat Igor Dodon, aceasta este o provocare serioasă care necesită atenție imediată. În caz contrar, în viitorul apropiat Moldova ar putea întâmpina aceleași probleme cu care se confruntă astăzi unele țări din Europa.

„Trebuie să protejăm interesele naționale, să asigurăm siguranța publică și să creăm condiții în care cetățenii Moldovei să își vadă viitorul în propria țară. Altfel, riscăm să rămânem o țară moldovenească fără moldoveni pe ea. Situația cere decizii urgente”, a declarat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei.

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