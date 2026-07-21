Dodon: PSRM nu va susține Guvernul lui Tofan: Nu o să se schimbe nimic.

Partidul Socialiștilor nu va susține aprobarea Guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan, a declarat liderul PSRM, Igor Dodon.

„Este evident că vom vota împotriva acestui Guvern și a programului său. Aveam așteptări — nu de la PAS... Am crezut că domnul candidat se va putea afirma... Practic au rămas aceiași membri ai Guvernului. Nu poți doar să schimbi funcțiile între ei, lăsând aceleași persoane. Nimic nu o să se schimbe”, a declarat Igor Dodon, citat de realitatea.md.

Liderul socialiștilor a criticat și partidul „Acțiune și Solidaritate”, afirmând că „PAS merge spre fund, se află într-o mlaștină. Partidul PAS intră în istorie, întrebarea este doar când și cum”.

La rândul său, vicepreședintele Parlamentului și deputatul PSRM Vlad Batrîncea a declarat că aștepta de la premierul desemnat o restructurare a Guvernului.

„Aveam o speranță modestă că va reduce numărul ministerelor și va face o anumită optimizare, având în vedere că avem mai puțini cetățeni, iar bugetul este sub presiune. În această situație, i-a lipsit curajul să reducă structurile administrative, numărul funcționarilor și miniștrilor”, a spus Batrîncea.

Reamintim că candidatul la funcția de prim-ministru Vasile Tofan a mers astăzi în Parlament pentru a prezenta programul de activitate al Guvernului și componența cabinetului de miniștri, precum și pentru a solicita votul de încredere al deputaților.

Pentru aprobarea noului Guvern este necesar un număr majoritar de voturi din partea deputaților aleși. Dacă Parlamentul va acorda încredere cabinetului, președinta Maia Sandu va semna decretul de numire a Guvernului.

Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru pe 11 iulie, după demisia lui Alexandru Munteanu.