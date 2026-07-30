Dodon: PSRM inițiază retragerea votului de încredere conducerii BNM

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a criticat salariile conducerii și ale angajaților Băncii Naționale a Moldovei și a declarat că partidul său va iniția retragerea votului de încredere acordat conducerii instituției.

Dodon consideră că salariile funcționarilor publici trebuie limitate la un nivel de cel mult trei-patru salarii medii pe economie. Potrivit acestuia, o astfel de inițiativă ar putea primi susținere în Parlament, scrie unimedia.info.

„Noi, socialiștii, inițiem retragerea votului de încredere acordat conducerii Băncii Naționale. Nesimțiți, scuzați-mă că îmi permit să vorbesc așa, ca fost șef de stat. Cum se poate într-o țară în care oamenii mor de foame să primești salarii de milioane? Am înțeles că astfel de oameni sunt cam 40. Este o bătaie de joc.

De aceea și spunem că una dintre inițiativele lui Tofan trebuie să fie nu cum să vândă ce a mai rămas în țară, dar să vedem unde se duc banii bugetari și aprobarea legii. Și credeți-mă că o să voteze unanim.

Dacă Tofan vrea să vadă responsabilitate din partea opoziției, vine cu un proiect de lege în Parlament privind plafonarea salariilor pentru toți funcționarii, nu mai mult de 3-4 salarii medii pe economie. Eu vă dau garanție că vor vota 100 de deputați și va fi consens politic. Și atunci ne lămurim și cu cei de la Banca Națională, și cu restul, a declarat Dodon.